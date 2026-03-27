Daniel Muñoz da un parte de tranquilidad de cara al Mundial: “Ya estoy recuperado de la lesión”

La Selección Colombia pierde ante Croacia 2-1, Daniel Muñoz da su concepto de lo ocurrido y dejó claro que el equipo compitió, pero falló en detalles clave.

“Tuvimos pasajes del partido en los que lo hicimos muy bien, incluso nos adueñamos del juego, pero estos rivales no perdonan. Con una pelota quieta o una jugada aislada, como en el primer gol, te marcan la diferencia. Son detalles que hay que corregir, porque en torneos como un Mundial o una Copa América te pueden dejar fuera”, aseguró el defensor Colombiano.

Además, explicó cómo el gol del empate que marca Croacia cambió el desarrollo del encuentro:

“Cuando nos estábamos acomodando mejor, ellos marcaron y ahí comenzaron a crecer. Luego llegó la jugada de pelota quieta y tomaron mucha más confianza y nos igualan en el partido” afirmó Daniel Muñoz.

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Sobre el segundo tanto del rival, reconoció que el equipo estaba advertido, pero no logró evitarlo:

“Sabíamos del poderío que tienen en el juego aéreo y que debíamos estar muy concentrados. Son pequeños detalles, pero en el fútbol marcan la diferencia. Hay que asumir más responsabilidad para que no vuelva a pasar” aseguro Muñoz.

En cuanto a la falta de generación ofensiva, fue autocrítico:

“Cuando se pierde y no se crean muchas opciones, es preocupante. Colombia siempre intenta proponer, pero hoy no estuvimos finos en el último tercio y lo terminamos pagando” afirmo el defensor.

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Finalmente, envió un parte de tranquilidad sobre su estado físico:

“Gracias a Dios ya estoy recuperado, ya estoy volviendo a mi forma y a mi cien por ciento, esto es paso a paso” concluyo Daniel Muñoz.