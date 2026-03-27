Lorenzo destaca la labor de James Rodríguez en la derrota de Colombia ante Croacia: “Lo hizo bien”

Néstor Lorenzo habló en rueda de prensa, luego de la derrota 1-2 de la Selección Colombia frente a Croacia en Orlando

La Selección Colombia empezó con el pie izquierdo su trasegar en la Fecha FIFA de marzo. Este jueves 26 de marzo, el cuadro nacional perdió 1-2 con Croacia en el Camping World Stadium de Orlando, Florida.

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Aunque los dirigidos por Néstor Lorenzo empezaron ganando con un tempranero tanto de Jhon Arias (2′), el seleccionadro europeo logró darlo vuelta con anotaciones de Luka Vušković (6′) e Igor Matanović (42′).

Más allá del resultado en contra, el rendimiento de la Tricolor dejó serias preocupaciones de cara al venidero duelo ante Francia, que a primera hora venció 2-1 a Brasil, y, más importante aún, la Copa del Mundo que se avecina.

Lorenzo destaca la labor de James Rodríguez en la derrota de Colombia ante Croacia

En la conferencia de prensa posterior al partido, Néstor Lorenzo valoró el trabajo realizado por sus dirigidos a lo largo de los 90 minutos y aprovechó para destacar la función de James Rodríguez, quien no ha tenido suficiente rodaje con su club en estos primeros meses del año.

“Sé que le faltan minutos, pero sé también que físicamente ha trabajado. Está para jugar la cantidad de minutos que jugó. Creo que lo hizo bien”, sentenció el estratega frente a los medios de comunicación.

Y frente al balance del encuentro, señaló: “Competimos contra el equipo que salió tercero en el mundial anterior, segundo en Rusia. Estoy contento con el trabajo realizado, creo que estuvimos a la altura. Más allá de la bronca por no haber ganado, creo que el partido fue bastante parejo”.

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Más declaraciones de Néstor Lorenzo

Errores puntuales en la caída frente a Croacia: “No creo que sea un tema de desconcentración, sí de detalles que marcan la diferencia. Este es un equipo que para llegar a finales de Mundiales está muy trabajado en los detalles, tiene un sistema muy organizado, bien ordenado y que maneja bien los momentos del partido. Por momentos los superamos, los sometimos, pero salían rápido con faltas. Cada vez que rompíamos una línea, ellos cometían falta y creo que ahí el árbitro no ayudó, porque fueron muy sistemátios en ello. Sabíamos que es un equipo muy difícil para cualquiera, trabajan ordenados y son muy peligrosos, especialmente por su buena altura... Se compitió y hay que aprender de esas cosas”.

Rendimiento colectivo e individual: “Las evaluaciones son en parte colectivas, porque el equipo siguió buscando y tratando de ser protagonista, arriesgándose a las contras. Después, hay una evaluación individual que haremos estos días. Lo que descontextualiza es la competencia dentro de dos días contra Francia. Yo de ninguna manera quería jugar con este intervalo de partidos, porque siempre tratamos de tener 4-5 días para recuperar. Muchos de los cambios fueron para no liquidar a los muchachos que vienen de Europa, con diferencia horario, vienen de jugar y lo hacen ahora y en dos días otra vez contra el subcampeón del mundo”.