Didier Deschamps contempla varios cambios en el 11 titular de Francia para el amistoso ante Colombia

La Selección de Francia, dirigida por Didier Deschamps, dejó buenas sensaciones en esta jornada FIFA tras vencer 2-1 a Brasil en un partido donde mostró solidez colectiva y eficacia en momentos clave.

El conjunto Francés se impuso con goles de Kylian Mbappé y Hugo Ekitike, mientras que Bremer descontó para el equipo sudamericano.

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Tras este compromiso, Deschamps ya piensa en el duelo frente a la Selección Colombia, programado para el próximo 29 de marzo en el Northwest Stadium a las 2:00 p.m. (hora Colombia).

El técnico francés adelantó que realizará múltiples modificaciones en su alineación titular, con el objetivo de evaluar variantes dentro del plantel:

“Voy a hacer muchos cambios (contra Colombia), tal vez incluso once. Eso es lo que tenía planeado. Quiero ver a los jugadores” afirmo el estratega de la Selección de Francia.

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Esté fue el 11 titular que uso Francia contra Brasil

Mike Maignan

Malo Gusto

Dayot Upamecano

Ibrahima Konaté

Theo Hernández

Aurélien Tchouaméni

Adrien Rabiot

Michael Olise

Ousmane Dembélé

Hugo Ekitike

Kylian Mbappé

Historial de partidos Colombia vs Francia

El duelo entre la Selección Colombia y Francia será el quinto enfrentamiento en la historia entre ambas selecciones. El historial favorece a los europeos, que se quedaron con los tres primeros compromisos, mientras que la Tricolor logró imponerse en el más reciente, disputado en París en 2018.

Colombia llega a este partido luego de perder su invicto contra selecciones Europeas. Por el lado de Francia también atraviesa un buen momento en este tipo de cruces, ya que ha ganado sus dos partidos ante selecciones de la CONMEBOL desde la final de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.