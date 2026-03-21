Cepeda pide a Uribe pruebas tras vincularlo con crimen Miguel Uribe: no puede quedar en insinuación

El candidato presidencial Iván Cepeda respondió al video del expresidente Álvaro Uribe Vélez luego de que lo mencionara y lo señalara de instigar al magnicidio del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, pero también de interceder para que ‘Jesús Santich’ e ‘Iván Márquez’ “gozaran de impunidad” en Venezuela.

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“La Fiscalía presenta como una evidencia incontrastable que quien ordenó el asesinato de Miguel Uribe fue la Nueva Marquetalia. ¿Y dónde están los instigadores? ¿Cuánto instigó Petro? ¿Cuánto instigó Cepeda? ¿Dónde está Cepeda, que sacó para que gozaran de impunidad del país para Venezuela a ‘Santrich’ y a ‘Iván Márquez’? Por favor, compatriotas, el país no puede seguir siendo entregado al terror”, dijo Álvaro Uribe.

Tras esto, Cepeda emitió un comunicado a través de su cuenta de X en el que le pidió al exmandatario de Colombia presentar las pruebas de sus señalamientos sobre el asesinato de Miguel Uribe.

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“En atención a sus recientes declaraciones, le solicito que, a la mayor brevedad, presente ante la justicia las pruebas que sustenten la acusación que ha formulado en mi contra, en relación con el asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe”, aseguró.

Expresó que, ante la gravedad de las afirmaciones de Álvaro Uribe, estas “no pueden quedar en el terreno de la insinuación ni de la descalificación pública”.

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De esta manera, Cepeda indicó que la responsabilidad ante los señalamientos es la de acudir a las instituciones judiciales para que sean ellas las que aclaren los hechos con base en evidencias.

Finalmente, el precandidato de izquierda dijo que Colombia necesita verdad, rigor y respeto por la democracia, “no la propagación de señalamientos sin sustento ni la incitación al odio en el debate electoral y político”.

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Paloma Valencia lanzó señalamientos contra Iván Cepeda

En un video, la también candidata a la Presidencia de la República por el Centro Democrático, Paloma Valencia, arremetió contra Iván Cepeda luego de las revelaciones de alias ‘El Viejo’ en la Fiscalía a propósito del plan para asesinar a Miguel Uribe Turbay.

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“Aquí sí hay una responsabilidad del senador Iván Cepeda frente a la que tiene que responder. Impidió la extradición de ‘Santrich’ e ‘Iván Márquez’, quienes fundaron la Segunda Marquetalia, no solo lo impidió, sino que les ayudó a salir de la cárcel para que se fugaran. Hizo la Paz Total, con la que ha estado negociando como cabeza del Gobierno, que les permitió extenderse por todo el territorio y organizarse en número de hombres, y después matan a Miguel Uribe”, aseveró.

¿Qué fue lo que dijo alias ‘El Viejo’?

Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, confesó ante la Fiscalía General de la Nación quela Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc ordenó y pagó el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

‘El Viejo’ detalló que la orden de asesinar al senador Miguel Uribe Turbay “la impartió el Zarco Aldinever, de la Segunda Marquetalia”.

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