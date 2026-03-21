Alias ‘El Viejo’ confesó que la Segunda Marquetalia ordenó y pagó el magnicidio de Miguel Uribe

Justicia

Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, confesó ante la Fiscalía General de la Nación que la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc ordenó y pagó el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

En una diligencia de interrogatorio que rindió el lunes 9 de febrero, Pérez Marroquín, quien fue condenado a 22 años y 4 meses de prisión tras reconocer que fue el intermediario entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado en la tarde del sábado 7 de junio de 2025, en el parque El Golfito del barrio Modelia, de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá, hizo la reveladora confesión.

La revista Semana publicó la declaración de alias ‘El Viejo’, en la que aseguró que: “El grupo que ordenó el atentado en contra del senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia”.

¿Quién dio la orden?

‘El Viejo’ detalló que la orden de asesinar al senador Miguel Uribe Turbay “la impartió el Zarco Aldinever, de la Segunda Marquetalia”.