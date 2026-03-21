Magnicidio Miguel Uribe: Víctimas piden la máxima condena contra alias ‘El Costeño’ y no preacuerdos

Justicia

Las víctimas del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay solicitaron a la Fiscalía General de la Nación que Elder José Arteaga, conocido como ‘El Costeño’ o ‘Chipi’, sea llevado a juicio y que, además, se le imponga la máxima condena.

Lea además: Magnicidio Miguel Uribe: Condenan a alias ‘El Viejo’ a 22 años y 4 meses de prisión

Señalaron que las negociaciones, como preacuerdos y principios de oportunidad, en este caso no garantizarían que se conociera la verdad sobre el atentado contra el congresista, ocurrido el sábado 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, del barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

“En particular, frente a alias ‘El Costeño’, quien aparece vinculado dentro de la estructura criminal y en la dinámica de los hechos, informamos que solicitamos formalmente que su situación jurídica sea definida en juicio, garantizando un escenario de contradicción probatoria pleno, público y transparente. Asimismo, exigiremos que se imponga la máxima condena prevista en el ordenamiento jurídico colombiano, en atención a la gravedad de los hechos, la afectación a la democracia y la utilización de una estructura criminal organizada para ejecutar un crimen de naturaleza política”, afirmó Mosquera mediante un comunicado.

Agregaron que “en ese sentido, como representantes de las víctimas, reiteramos que la justicia no puede fragmentarse ni limitarse a responsabilidades parciales. El sistema penal está obligado a identificar, judicializar y sancionar a todos los determinadores, financiadores e instigadores de este magnicidio”.

Vea también: Magnicidio de Miguel Uribe: “Dios ponga paz en sus corazones y me puedan perdonar”: alias ‘El Viejo’

El abogado Mosquera se pronunció luego de que la juez primera penal del circuito especializado de Bogotá hubiese condenado a 268 meses, es decir, 22 años y tres meses de prisión, a Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, por su responsabilidad en el magnicidio de Uribe Turbay.

Este hombre reconoció su responsabilidad como intermediario entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado.

Las víctimas señalaron que este avance representa un paso importante en el esclarecimiento del crimen. Sin embargo, advirtieron que la verdad judicial aún no está completa.