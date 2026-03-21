Uribe cuestiona investigación por crimen de Miguel Uribe y pide identificar a determinadores

El expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó fuertes cuestionamientos sobre el rumbo de la investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay y pidió esclarecer quiénes estarían detrás como instigadores del crimen.

Según Uribe, la Fiscalía ha señalado a la Segunda Marquetalia como responsable del homicidio, una hipótesis que también ha sido considerada como la principal línea investigativa por las autoridades, aunque aún se busca identificar a los autores intelectuales del ataque.

En ese contexto, el exmandatario advirtió que la investigación no puede limitarse a los autores materiales y cuestionó la falta de resultados frente a los determinadores. “La Fiscalía presenta como una evidencia incontrastable que quien ordenó el asesinato fue la Nueva Marquetalia. ¿Y a dónde están los instigadores?”, señaló.

Uribe también dirigió críticas al presidente Gustavo Petro y al senador Iván Cepeda Castro, planteando interrogantes sobre una supuesta responsabilidad política en medio del debate nacional.

“¿Cuánto instigó Petro? ¿Cuánto instigó Cepeda? (…) el país no puede seguir siendo entregado al terror”, afirmó el exjefe de Estado.

Finalmente, Uribe cuestionó decisiones pasadas que, según él, habrían permitido beneficios a exintegrantes de grupos armados ilegales y reiteró que el país debe avanzar en el esclarecimiento total del crimen, advirtiendo que la amenaza persiste.

La investigación por el magnicidio continúa abierta, con varias personas capturadas, mientras las autoridades mantienen como objetivo principal identificar a todos los responsables, incluidos los autores intelectuales.