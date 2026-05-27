Producciones de televisión nacional le apuestan a transformar con IA la industria

Cada vez la producciones de televisión están en busca de innovar, ser creativos y reflejar mejor contenido para las audiencias. En esta transformación, por primera vez, se utilizó IA en una producción audiovisual regular del país, la cual logró uno de los reconocimientos máximos de los premios “India Catalina 2026″.

A raíz de un contexto desafiante para la televisión pública regional, la gerente de un canal regional como lo es TeleCafé, Amanda Jaimes Mendoza, informó que logró consolidar un modelo de gestión que combina calidad, identidad cultural y sostenibilidad, luego de que el el canal viviera una transformación significativa que hoy se traduce en resultados concretos como, 10 Premios India Catalina en dos años, incluyendo 8 galardones en 2026.

¿Cuáles fueron los contenidos premiados?

Las producciones que obtuvieron reconocimientos tras transformar los productos audiovisuales fueron “La Vorágine y Francisco el Hombre”.

Según la gerente, la transformación de las producciones se dan en medio de desniveles de los medios nacionales. Una de esas complicaciones, se da por recorte presupuestal y competencias en las plataformas digitales.

“La televisión pública tiene la responsabilidad de representar nuestras regiones con calidad y de proyectar nuestras historias al mundo”, dijo Amanda Jaimes Mendoza, gerente del medio nacional.

Finalmente, con estos resultados obtenidos en esta edición de los Premios India Catalina, el canal nacional confirma la transformación de sus contenidos con el fin de competir y destacarse en los escenarios de la industria audiovisual.