Juan Fernando Cristo y Julián López se sumaron a la campaña de Iván Cepeda

Caracol Radio conoció que el partido En Marcha, liderado por el exministro y excandidato presidencial Juan Fernando Cristo, junto con el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, se sumarán a la campaña de Iván Cepeda a la Presidencia de la República.

La adhesión se oficializará este jueves 19 de marzo a las 8:30 de la mañana en las residencias del Hotel Tequendama, en Bogotá, en un acto que hace parte de la consolidación de alianzas dentro de la coalición del Pacto Histórico.

Según fuentes consultadas, este acuerdo venía gestándose desde hace varios días, pero no se había concretado por dificultades de agenda del candidato Iván Cepeda.

Con este movimiento político, el partido de gobierno suma un nuevo respaldo del sector de centroizquierda de cara a la primera vuelta presidencial prevista para el próximo 31 de mayo.

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