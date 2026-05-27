A qué hora inicia el cierre de fronteras por elecciones presidenciales 2026: Así funcionará

En Colombia, el próximo domingo 31 de mayo se llevará a cabo una nueva jornada electoral donde los colombianos podrán elegir al nuevo presidente y vicepresidente de la República, para el periodo constitucional 2026-2030.

Por ello, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, expidió el decreto 0188 del 27 de febrero de 2026, que tiene como finalidad establecer restricciones como lo serían la ley seca, el cierre de las fronteras del territorio y diferentes normas en materia de transporte, a su vez que prohíbe la difusión de encuestas de carácter político, entre otros lineamientos que contempla el decreto ya mencionado.

“El presente Decreto tiene por objeto dictar normas en materia de orden público, publicidad electoral, equilibrio informativo y apoyo a sufragantes con limitaciones físicas, para garantizar el normal desarrollo de las elecciones de Congreso de la República y de las Consultas internas e interpartidistas, que se realizarán el 8 de marzo de 2026, así como de las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República (primera vuelta), que se llevarán a cabo el 31 de mayo de mayo de 2026″. Señaló la normativa.

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¿Cuál será el horario del cierre de las fronteras en Colombia durante las elecciones presidenciales 2026?

Dicha normativa establece que el cierre de las fronteras, tanto terrestres como fluviales, durante los próximos comicios presidenciales será desde las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo hasta el lunes 1 de junio a las 6:00 de la mañana.

La medida restringirá los movimientos migratorios en las zonas limítrofes del país, especialmente en los departamentos que son fronterizos, como Norte de Santander, La Guajira, Arauca, Vichada y Guainía.

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¿Cómo funcionarán los círculos fronterizos en Colombia durante las elecciones presidenciales 2026?

Es importante señalar que esta normativa también tiene previsto el fortalecimiento de los controles migratorios en los puestos fronterizos habilitados, permitiendo el tránsito de personas en cosas excepcionales donde se pueda demostrar que son de fuerza mayor. o mektgencias justificadas.

De acuerdo al decreto, los anteriores lineamientos tienen la finalidad de prevenir cualquier tipo de alteraciones del orden público y garantizar la transparencia durante los comicios presidenciales.

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¿Cuál será el horario de la ley seca durante las elecciones presidenciales 2026?

Según el decreto de la ley seca, se aplicará entre las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo hasta las 12:00 de la tarde del lunes 1 de junio.

Durante este periodo de tiempo quedará totalmente prohibida tanto la comercialización como el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos comerciales.

Dicha normativa tiene la finalidad de garantizar una jornada electoral tranquila y sin alteraciones del orden público en todo el territorio nacional.

La normativa también añade que los alcaldes y gobernadores, en caso de ser necesario, podrían ampliar dichos horarios.

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