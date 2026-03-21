Alfredo Saade arremetió contra Uribe y defendió a Petro por acusaciones en caso Miguel Uribe

En medio de la controversia por la confesión de Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, quien aseguró haber ordenado y financiado el crimen del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, se intensificó el choque político entre sectores del país.

Desde el Centro de Convenciones Ágora en Bogotá, el embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, respondió a los señalamientos del expresidente Uribe, quien había sugerido que la instigación del crimen provendría del Gobierno nacional.

“El mayor instigador que tiene el país y que ha tenido en los últimos 30 años se llama el expresidente Álvaro Uribe Vélez”, afirmó Saade, quien además defendió el papel del presidente Petro en la lucha contra las mafias.

El diplomático sostuvo que “fue el presidente Petro quien ha atacado directamente a todas las mafias politiqueras corruptas de esta nación”, y agregó que el mandatario “ha denunciado a quienes han estado ligados al narcotráfico y a grupos armados”.

En su declaración, Saade también cuestionó el legado del exmandatario: “No se le olvide que 6.402 jóvenes perdieron la vida y que en su gobierno ocurrieron los falsos positivos”, dijo, al tiempo que pidió respeto hacia el actual jefe de Estado.

En paralelo, el senador y candidato presidencial Iván Cepeda respaldó estas críticas y reiteró que Uribe ha sido un factor de instigación en el país.

Las autoridades continúan avanzando en las investigaciones para esclarecer quiénes estarían detrás de la autoría intelectual del crimen.