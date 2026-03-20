Magnicidio de Miguel Uribe: “Dios ponga paz en sus corazones y me puedan perdonar”: alias ‘El Viejo’

Justicia

“Yo sé que no hay palabras que justifiquen dicho acto, pero pues ya está hecho (…)”. De esta manera, Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, inició su discurso de perdón, en medio de la audiencia en la que fue condenado a 268 meses, es decir, 22 años y tres meses de prisión, por su responsabilidad en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

En contexto: Magnicidio Miguel Uribe: Condenan a alias ‘El Viejo’ a 22 años y 4 meses de prisión

Alias ‘El Viejo’ fue el intermediario entre quienes dieron la orden y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado el sábado 7 de junio de 2025, en el parque El Golfito, de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

“Quiero dirigirme especialmente a la familia Uribe, porque pues aquí no solo murió un hombre, murió un hijo, murió un padre y un esposo (…). Entonces, primero que todo, al señor Miguel Uribe, su padre; a su hijo Alejandro y a su esposa María Claudia”, afirmó.

Desde una de las celdas del búnker de la Fiscalía General de la Nación, Pérez Marroquín continuó su intervención ante la juez primera penal del circuito especializado de Bogotá.

“Reitero, no hay cómo justificar dicho acto, pero repito, ya está hecho. Ojalá Dios, en algún momento, ponga paz en sus corazones y me puedan perdonar, porque reitero, no justifica ninguna palabra que yo diga”, afirmó.

Vea que dijo alias ‘El Viejo’

Mensaje para Colombia

Desde una habitación de color gris oscuro, donde compareció virtualmente a la audiencia en la que fue sentenciado, alias ‘El Viejo’ reconoció que, con el crimen de Miguel Uribe Turbay, también se causó un profundo dolor y un daño irreparable al país.

“También quiero dirigirme a Colombia, porque, de una u otra manera, fue un daño letal, ya que quizá este hombre, Miguel, hubiese podido aportar algo positivo a nuestro país y pues ya no está. Entonces, el daño fue para todos. También pido perdón”, dijo con la voz apaciguada e insistiendo en que hablaba desde el corazón y con sinceridad.

Agregó: “para muchos no justifica, pero mire que esto lo hago no solo ante los hombres, sino ante Dios. Esto lo hago realmente de corazón”.

Pidió perdón a su familia

“También me quiero dirigir a mi familia, porque, de una u otra manera, ellas también son víctimas, por el solo hecho de verme acá en esta situación. Les pido perdón”.

Terminó su intervención asegurando que “quizás las palabras no son suficientes, pero lo hago de corazón. Dios ponga a cada cual en su corazón y me puedan perdonar”.

¿Qué papel jugó alias ‘El Viejo’?

Alias ‘El Viejo’ fue contactado para que planeara el atentado contra el congresista.

Para la articulación del plan criminal, ubicó a Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’ o ‘El Costeño’, quien habría definido la logística y los roles que cumplirían los demás implicados.

La Fiscalía también identificó que “alias ‘El Viejo’ realizó labores de seguimiento a la víctima, en marzo de 2025, cuando el precandidato fue vigilado y fotografiado durante una reunión política en el suroccidente de Bogotá. Asimismo, fue el encargado de entregar a Katherine Andrea Martínez Martínez el arma de fuego utilizada en el hecho, la cual fue modificada para aumentar su letalidad”.

Luego del atentado que le cobró la vida a Uribe Turbay, “el hoy sentenciado le suministró dinero y un celular a Martínez Martínez, y facilitó su huida a Caquetá, donde sería entrenada en tácticas de francotirador y manejo de drones por la estructura Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc”.