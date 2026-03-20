Magnicidio Miguel Uribe: Condenan a alias ‘El Viejo’ a 22 años y 4 meses de prisión

Justicia

La juez primera penal del circuito especializado de Bogotá condenó a Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, intermediario entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, a 268 meses, es decir, 22 años y tres meses de prisión.

Esto, tras avalar el preacuerdo que presentó la Fiscalía General de la Nación, en el que Pérez Marroquín asumió su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Alias ‘El Viejo’ fue contactado para que planeara el atentado contra el congresista. Para la articulación del plan criminal, ubicó a Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’ o ‘El Costeño’, quien habría definido la logística y los roles que cumplirían los demás implicados.

La Fiscalía también identificó que “alias ‘El Viejo’ realizó labores de seguimiento a la víctima, en marzo de 2025, cuando el precandidato fue vigilado y fotografiado durante una reunión política en el suroccidente de Bogotá. Asimismo, fue el encargado de entregar a Katherine Andrea Martínez Martínez el arma de fuego utilizada en el hecho, la cual fue modificada para aumentar su letalidad”.

Luego del atentado que le cobró la vida a Uribe Turbay, “el hoy sentenciado le suministró dinero y un celular a Martínez Martínez, y facilitó su huida a Caquetá, donde sería entrenada en tácticas de francotirador y manejo de drones por la estructura Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc”.