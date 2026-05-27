Presidente Erdogan llama “tirano” a Netanyahu, en medio de presiones de Trump para mediar con Israel

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, calificó este miércoles 27 de mayo a Benjamin Netanyahu de “tirano” y expresó su convicción de que recibirá “la lección que merece ante los musulmanes del mundo”, en un discurso pronunciado tras las oraciones del Eid al-Adha en la mezquita de Büyük Çamlıca.

“Por supuesto, hemos vivido lo de Palestina, lo de Gaza. Lo que está ocurriendo en Palestina y Gaza representa para nosotros, en esta fiesta, una postura aparte, una reflexión aparte... Que Dios quiera que este tirano llamado Netanyahu reciba cuanto antes la lección que merece ante los musulmanes del mundo”, declaró Erdogan.

Situación diplomática de Turquía

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente presión diplomática por parte de Estados Unidos. El presidente Donald Trump instó esta semana a líderes de Arabia Saudita, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto y Jordania a sumarse a los Acuerdos de Abraham como condición vinculada a un eventual acuerdo con Irán, en un intento por ampliar la normalización regional con Israel.

Turquía, miembro de la OTAN con relaciones diplomáticas con Israel desde 1949, mantiene una postura firme de apoyo a Palestina y ha intensificado sus críticas a las acciones israelíes en Gaza desde octubre de 2023. Erdogan ha reiterado en múltiples ocasiones su rechazo a cualquier presión externa que vaya en contra de la causa palestina.

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