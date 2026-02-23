El golpe de Miguel Uribe es un dolor que se llevará hasta el final de los días: Álvaro Uribe

El partido recibió un golpe brutal con el asesinato de Miguel Uribe: Expresidente Álvaro Uribe

En 6AM W de Julio Sánchez Cristo, estuvo el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien se refirió al asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y lo que significó para su partido, Centro Democrático.

El expresidente afirmó que la muerte de Miguel Uribe Turbay fue un golpe muy duro y :“ es un dolor que se llevará hasta el final de los días”

Asimismo, destacó que el precandidato era un líder muy importante para el partido y que se desempeñaba bien ante los sectores de opinión.

“Ese sábado, el atentado fatal. Estuvo, por ejemplo, con unos estudiantes internacionales en temas académicos muy serios de opinión. Y por la tarde estaba en lo otro, en la organización popular en el sur de Bogotá. Por eso es un gran ejemplo, Miguel, que lo deben seguir todos.”

Escuche la entrevista completa AQUÍ:

