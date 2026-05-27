Un colombiano está entre víctimas de alarmante ola de suicidios en centros de detención de ICE

La muerte del colombiano Brayan Rayo Garzón se convirtió en uno de los casos más delicados dentro de una investigación que destapó graves fallas en los centros de detención migratoria de Estados Unidos.

El joven, de 26 años, murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, después de haber pedido ayuda psicológica y suplicar comunicación con su familia.

De acuerdo con documentos revisados por Associated Press, Rayo Garzón estaba detenido en la cárcel del condado de Phelps, en Missouri, luego de haber sido retenido por autoridades migratorias. Días antes de su muerte había sido puesto en aislamiento por presentar síntomas relacionados con el COVID-19.

La investigación señala que el colombiano manifestó señales claras de deterioro emocional. Registros internos muestran que pidió apoyo psicológico y también solicitó hablar con su madre, pero no recibió autorización. Horas después, fue encontrado inconsciente en su celda. La autopsia confirmó que se trató de un suicidio.

El caso de Rayo Garzón hace parte de un aumento alarmante de suicidios dentro de centros de detención de ICE en Estados Unidos. Según la AP, al menos 10 migrantes detenidos se han quitado la vida desde enero de 2025, una de las cifras más altas registradas por el sistema migratorio estadounidense.

Expertos consultados por la agencia advirtieron que muchas de estas muertes pudieron evitarse. El epidemiólogo Sanjay Basu, de la Universidad de California en San Francisco, afirmó que el ritmo de suicidios evidencia problemas estructurales en la atención de salud mental y en las condiciones de aislamiento dentro de los centros de detención.

ICE respondió asegurando que brinda atención médica y psicológica integral a las personas bajo custodia y sostuvo que los suicidios siguen siendo “eventos raros” dentro de sus instalaciones. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos vienen denunciando desde hace años deficiencias en el monitoreo de detenidos vulnerables y el uso prolongado del confinamiento solitario.

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