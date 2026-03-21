“No me interesan los procesos en EEUU”: Petro sobre publicación del New York Times

POLÍTICA

El presidente de la República Gustavo Petro volvió a referirse a la publicación New York Times del sobre la supuesta investigación que tienen fiscales en Estados Unidos en su contra por narcotráfico.

En un nuevo trino el jefe de Estado respondió al candidato presidencial Abelardo de La Espriella, que no le interesan los procesos en EE.UU., y no tiene miedo de las investigaciones en su contra.

Aseguró que él no tiene haciendas ni carros, no ha vivido en Miami, no tiene tierras o bienes o cuentas en el exterior, y que no se ha robado un peso del estado.

“No me interesan los procesos en EEUU porque en mi país jamás me han acusado de algo como sugiere el New York Times, no hace mucho dijo lo contrario, luego si es cierto, no lo sé, son investigaciones que llamamos aquí preliminares, que provienen apenas de la derecha colombiana y sus amigos que he extraditado, y sus amigos en el departamento de estado, no creo que sea Trump”.

Añadió en el trino: “No tengo miedo de investigaciones. Llevo décadas de investigaciones sobre mí porque es el costo que debo sufrir por decir la verdad”.

El contexto de este trino tiene qué ver con un artículo de El New York Times, en el que asegura que fiscales federales de Estados Unidos, en Manhattan y Brooklyn, investigan al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Sin embargo, la Agencia Reuters asegura que el mandatario colombiano no es el objeto principal de la investigación, aunque su nombre está siendo “examinado”.

El artículo señala que las indagaciones se centran en posibles reuniones con narcotraficantes y en el presunto ingreso de dinero ilícito a su campaña presidencial de 2022. En el proceso participan la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional.

Por supuesto, la Embajada de Colombia en Washington señaló que, a este momento, no se han emitido notificaciones al mandatario colombiano y tampoco existen fundamentos sobre estos señalamientos.