Zarco Aldinever dio la orden de matar a Miguel Uribe Turbay en la frontera con Venezuela: ‘El Viejo’

Justicia

Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, confesó ante la Fiscalía General de la Nación que José Manuel Sierra Sabogal, alias ‘Zarco Aldinever’, le dio la orden de planear y ejecutar el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, desde un lugar desconocido en la frontera con Venezuela.

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En el interrogatorio que rindió ante la Fiscalía, el hoy sentenciado a 22 años y 4 meses de prisión reveló que un amigo de su pasado carcelario, con quien compartió celda y pabellón en La Picota, donde estuvieron por el delito de homicidio, identificado como Kendry Téllez Álvarez, alias ‘Yako’, lo contactó para proponerle cometer crímenes que “serían bien pagos”.

En la declaración revelada por la revista Semana, ‘El Viejo’ recordó una conversación en la que alias ‘Yako’ le dijo que debía viajar a Cúcuta y a la frontera con Venezuela para reunirse con uno de los cabecillas de la Segunda Marquetalia.

Una vez allí, se encontró con ‘Zarco Aldinever’, mano derecha de alias ‘Iván Márquez’, quien le dio la orden de matar al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

‘El Viejo’ dijo que la conversación con ‘El Zarco’ duró poco, que se comprometió a participar en el crimen y que inició el seguimiento. La primera vez que el condenado vio a la víctima fue en un evento político en la localidad de Bosa.

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La fiscal Elcy Reyes, quien lidera el equipo investigativo, explicó así cómo se ordenó el crimen:

“Simeón Pérez Marroquín recibió el encargo de realizar el atentado criminal por precio y se encargó de la coordinación logística de este atentado, que sería en contra del senador Miguel Uribe Turbay, junto con Elder José Arteaga Hernández, William Fernando González Cruz y Harold Daniel Barragano Valle”.

Agregó que “este plan criminal, en esta oportunidad, iba dirigido a realizar el asesinato de Miguel Uribe Turbay, senador de la República en ejercicio de sus funciones y precandidato presidencial, utilizando para el efecto un arma de fuego sin permiso de autoridad competente, marca Glock, tipo pistola, color negro, que fue modificada en sus características de fabricación u origen para aumentar su letalidad, sumado a la utilización de medios motorizados tipo automóviles y motocicletas”, dijo la fiscal.

Precisamente, el atentado se coordinó a través de un grupo de WhatsApp.

“Se realizaba a través de un grupo de WhatsApp liderado por un contacto denominado ‘Plata o Plomo’. Para cometer el atentado se realizaron seguimientos al senador, asistiendo incluso a sus manifestaciones políticas, como la del día 30 de marzo en la localidad de Bosa, fecha en la cual el señor Simeón Pérez estuvo en la zona a la misma hora de la reunión y fue documentada fotográficamente por el señor Simeón Pérez”, señaló la fiscal.

Precisamente, fue alias ‘Yako’ quien concretó el encuentro entre ‘El Viejo’ y Elder José Arteaga, alias ‘El Costeño’.

Hubo un primer intento en el barrio Villa Amalia, pero Uribe Turbay no acudió al lugar, por lo que finalmente el ataque se ejecutó en el parque El Golfito, del barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, en Bogotá.