¿Subirá precio de luz? Contraloría insta a gobierno a actuar ante llegada del Fenómeno de El Niño

La Contraloría General de la República lanzó una advertencia al Gobierno Nacional y a las autoridades territoriales ante la alta probabilidad de que el fenómeno de El Niño impacte a Colombia durante los próximos meses.

La alerta se produjo luego de que el IDEAM, el Ministerio de Ambiente y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) elevaran al 82% la probabilidad de que el fenómeno climático se consolide entre mayo y julio de 2026, que según los pronósticos, podría tratarse de un episodio de alta intensidad, acompañado de fuertes sequías y reducción de lluvias.

La Contraloría instó al Gobierno a “implementar prontamente acciones necesarias y suficientes” para minimizar las afectaciones, garantizar el abastecimiento de agua potable y energía, y reducir los impactos económicos y sociales que podría generar este fenómeno climático.

La entidad advirtió que Colombia enfrenta un escenario especialmente delicado porque gran parte de la energía que consume el país depende del agua.

Actualmente, entre el 65% y el 70% de la generación eléctrica proviene de hidroeléctricas, por lo que una disminución prolongada en los niveles de los embalses podría comprometer seriamente el suministro energético nacional.

Retrasos en proyectos y deudas

El organismo explicó que el país llega a este posible Fenómeno de El Niño en medio de problemas estructurales en el sistema eléctrico.

Uno de ellos es el retraso en la entrada en operación de nuevos proyectos de generación de energía. Según datos citados por la entidad, durante los últimos seis años solo se ha incorporado el 28% de la capacidad energética que estaba prevista y en este año, de los 4.475 megavatios proyectados para entrar en funcionamiento, apenas 291 megavatios ya están operando, es decir, solo el 6,5% de lo esperado.

Para la Contraloría, junto con un balance presentado por XM de la Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad (ENFICC), esta situación limita la capacidad del país para responder ante una eventual reducción de generación hidroeléctrica causada por la sequía.

“La capacidad actual y proyectada, incluyendo plantas existentes, especiales y nuevos proyectos con Obligaciones de Energía Firme (OEF), resultan insuficientes para cubrir la totalidad de la demanda estimada”, afirma el documento.

El ente de control aseguró que las deudas acumuladas por subsidios, contribuciones y otros pagos pendientes ascienden a cerca de $8,2 billones. Esa cifra incluye obligaciones del Gobierno y de empresas intervenidas como Air-e.

¿Riesgo de aumento en tarifas de gas natural?

La Contraloría también alertó sobre un posible incremento en las tarifas de energía si el fenómeno de El Niño reduce drásticamente el nivel de los embalses.

En caso de que disminuya la generación hidráulica, el país tendría que depender más de plantas térmicas, que producen energía a mayores costos y requieren más gas natural para operar. Sin embargo, el mismo informe advierte que Colombia podría enfrentar un déficit cercano al 20% en el suministro de gas durante 2026, lo que obligaría a aumentar las importaciones.

Según el organismo de control, esta combinación de sequía, déficit energético, retrasos en infraestructura y problemas financieros podría desencadenar una “crisis severa y estructural” en el sistema eléctrico colombiano.

Cuidado del agua

Dentro de las medidas planteadas, la Contraloría pidió revisar el manejo de los embalses por medio de la Resolución 2306 de 2019, establecida por ANLA, para priorizar el almacenamiento de agua antes de que lleguen los meses más críticos de sequía.

También solicitó agilizar proyectos energéticos pendientes, acelerar pagos a empresas del sector y fortalecer las campañas de ahorro de agua y energía dirigidas a la ciudadanía.

“La Contraloría General insta al Gobierno Nacional y a las autoridades territoriales, a que consideren la urgente adopción de acciones tales como revisar, evaluar y ajustar los instrumentos regulatorios para el manejo de todos los embalses del país, de forma que se privilegie la acumulación máxima posible de agua en estos, siempre garantizando la entrega aguas abajo del caudal ecológico exigido y las condiciones ecológicas necesarias para la protección de las comunidades y los ecosistemas que se encuentran en su área de influencia”, afirmó la entidad.

El organismo de control insistió en que las acciones deben tomarse desde ahora, debido a que los efectos más fuertes del fenómeno podrían sentirse hacia finales de 2026.