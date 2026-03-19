¿Qué implica declarar a Iván Cepeda ‘no grato’ en Antioquia? María José Pizarro y David Ruiz debaten

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Catorce diputados de la Asamblea Departamental de Antioquia declararon al candidato presidencial Iván Cepeda como “persona no grata”, lo cual ha desatado polémica.

A propósito, el diputado del movimiento Creemos David Ruiz y la jefe de debate de Cepeda, María José Pizarro, debatieron en 6AM W.

El antioqueño explicó que la asamblea es una corporación político administrativa y que, en el marco de sus funciones, los 14 funcionarios propusieron dicha declaración “simbólica”.

En contexto: 14 diputados firman carta que declara persona no grata a Iván Cepeda en Antioquia

“Esto no es un acto administrativo, no es una ordenanza departamental, en ninguna medida, y los efectos son meramente simbólicos, no tiene efectos jurídicos. No es que se le esté impidiendo al candidato Iván Cepeda pisar el suelo antioqueño, ni venir a este departamento”, aclaró.

Además, explicó que la decisión se debe a las declaraciones del también senador sobre Antioquia, que según él “fueron dolientes, denigrantes y estigmatizantes” al señalar que “es cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”.

Por otro lado, negó que él y sus colegas se hubieran extralimitado en sus funciones al hacer dicha declaración política. “Aquí no se está expidiendo ordenanza alguna o acto administrativo alguno”, aclaró.

Por su parte, Pizarro leyó textualmente las declaraciones de Cepeda y advirtió que sus palabras fueron tergiversadas, ya que en ellas también se reconocieron las virtudes de los antioqueños y sus aportes al país.

“Efectivamente hubo un contubernio, una alianza perversa entre sectores económicos, sectores políticos que dieron cuna, nacimiento o fortalecimiento de la parapolítica, de la narcoeconomía, del terrorismo de Estado y por eso hay condenas. Entonces, por supuesto, no es un insulto al pueblo antioqueño ni a Antioquia como departamento”, indicó.

También destacó la declaración firmada por cientos de organizaciones sociales y de víctimas en respaldo a Cepeda.

Le puede interesar: Casi 200 organizaciones sociales declaran a Iván Cepeda “persona grata” en Antioquia

“Aquí no se puede sacar una frase de un discurso, sino que uno tiene que leer también el reconocimiento inmenso que le hace Iván Cepeda a la sociedad antioqueña y al dolor que ha padecido”, agregó.

Escuche el debate completo aquí: