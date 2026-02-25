¿Falcao va al Mundial con Colombia? Néstor Lorenzo aclaró rumores sobre supuesta promesa al ‘Tigre’

Desde Barranquilla, Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, dialogó con Caracol Radio y AS acerca de la preparación de la Tricolor de cara al Mundial de la FIFA 2026, la supuesta promesa que hizo al delantero Radamel Falcao García y la nómina que irá a la Copa del Mundo.

¿Radamel Falcao irá va Mundial con Colombia?

“A Falcao lo adoro, lo amo y ojalá compita con los de su posición para ganarse un puesto, pero trato de ser lo más justo posible en todo sentido. Jamás hago una promesa a nadie, ojalá que vuelva a ser el delantero que fue siempre, que le vaya muy bien y nos ponga en aprietos en la decisión”, manifestó.

¿Está abierta la puerta a futbolistas que no han jugado con Selección?

“Por supuesto que tendrán igualdad de condiciones, uno tiene que probar. Un jugador no entra al Mundial de una, pero los que fueron parte del proceso nos conocen y sabemos qué podemos exigirles y qué no. La Selección está abierta”.

Indicó que, en ocasiones, hay jugadores que destacan mucho en los últimos meses previos al Mundial, por lo que están con posibilidades de competir, aunque dijo que “son casos excepcionales”.

Ante las versiones que indican que habría cuatro cupos al interior de la Selección Colombia para nuevos jugadores, Lorenzo negó dichas afirmaciones y señaló que él nunca da números.

“Hay 35 – 40 jugadores que están más cerca, pero puede haber un tapado que la rompa y nos ponga en un aprieto y en una posición en la que digamos ‘puede competir’”, insistió.

¿Puede un jugador de 40 años ir al Mundial con Colombia?

“Ha sucedido y hoy en día la genética, acompañada de preparación física y recuperación, hace que se posible. Tiene que estar en una posición que sea mejor que la de los demás".

¿Cómo va la preparación de James Rodríguez para el Mundial?

El entrenador del combinado nacional comentó que siempre, él y su equipo de trabajo, están en contacto con todos los jugadores que han hecho parte de la Selección. Por eso, se mostró contento de que el 10 de la Tricolor tenga un nuevo equipo y espera que debute lo más pronto posible.

“Esperemos que tenga una buena temporada”.

¿ Jhon Jader Durán está descartado para el Mundial?

“Jhon Jader ha cambiado de club consecutivamente y esperamos que logre su mejor nivel para ponernos a pensar”, aseguró.

¿Cuándo espera reunir al grupo que irá al Mundial?

Mencionó que, a medida que los jugadores vayan terminando su campeonato, se les darán días de descanso y luego se adecuarán entre el descanso y no desentrenarse.

“Vamos a irnos juntando con los que estén disponibles y los que estén en el grupo final”.

¿Desde cuándo concentrarán en Guadalajara?

Explicó que tras el partido de preparación en Estados Unidos se quedarán unos días más en ese país realizando compensación con los jugadores que no jueguen el amistoso. De allí, viajarán a Ciudad de México para estar una semana antes del debut en el Mundial.

Posteriormente, se desplazarán a Guadalajara para afrontar el segundo compromiso y luego irán a Miami. “Estamos viendo a cómo se reasignan las nuevas sedes”.

No obstante, insistió que trabajarán para evitar el cambio horario innecesario.

Nueva sede de la Selección Colombia

Con el lanzamiento del hotel de la FCF, el DT argentino expresó que es y será una “maravilla” para las futuras selecciones Colombia. Además, destacó que la sede da varias ventajas a los equipos que allí se hospeden.

“En la logística diaria, venir del hotel al predio, ir y venir, esperar el bus, esto agilizará mucho y habrán más horas de descanso”, dijo.

Escuche la entrevista completa con Néstor Lorenzo aquí: