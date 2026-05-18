Miembros de campaña de De la Espriella asesinados no tenían antecedentes: Gobernación del Meta
Andrea Lizcano, secretaria de Gobierno del Meta, se refirió en Caracol Radio al asesinato de dos integrantes de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.
Miembros de campaña de De la Espriella asesinados no tenían antecedentes: Gobernación del Meta
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...