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18 may 2026 Actualizado 15:20

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Miembros de campaña de De la Espriella asesinados no tenían antecedentes: Gobernación del Meta

Andrea Lizcano, secretaria de Gobierno del Meta, se refirió en Caracol Radio al asesinato de dos integrantes de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

Miembros de campaña de De la Espriella asesinados no tenían antecedentes: Gobernación del Meta

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Lina María Vegavegacabravegacabra

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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