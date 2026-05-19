Alex Saab solo tiene dos caminos, enfrentar el juicio o entregar información valiosa: Roberto Deniz

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El pasado 16 de mayo, el empresario colombiano Alex Saab, fue deportado a los Estados Unidos, luego de ser requerido por los delitos de lavado de dinero y corrupción.

En 6AM W de Caracol Radio, el periodista venezolano Roberto Denis, afirmó que Saab llega en una posición más débil que la anterior extradición a Estados Unidos, pues “ya ha perdido por completo el apoyo del régimen venezolano”

¿Qué caminos le quedan a Alex Saab?

De acuerdo con el periodista, el empresario colombiano solo tiene dos opciones, la primera, enfrentar un juicio y preparar una defensa, o negociar: “Para esta última necesita tener información muy valiosa sobre las rutas financieras de cómo se movieron miles de millones de dólares de los fondos públicos de Venezuela”, afirmó.

Respecto a la llegada de Saab a Estados Unidos, Denis enfatizó que podría decirse que fue deportado, porque es la versión final que ha dado el régimen venezolano, bajo el mando de Delcy Rodríguez: “Pero si uno va al marco estrictamente venezolano, no se cumplieron los términos de extradición o exportación”.

¿Qué pasará con Diosdado Cabello?

Deniz, quien durante años ha seguido el caso de Alex Saab, se refirió a la relación entre el colombiano y la presidenta Delcy Rodríguez, y afirmó que: “fue inexistente o mala; nunca quiso estar en ese círculo en el que se movía Nicolás Maduro, aun siendo la vicepresidenta”.

Por otro lado, reafirmó que la entrega de Saab al país norteamericano es con el fin de seguir ganándose la confianza de la administración Trump y ganar tiempo.

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