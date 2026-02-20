¿Falcao, al Mundial? Prensa argentina habla de supuesto acuerdo con Néstor Lorenzo

Falcao se encuentra en este momento disputando su ‘The Last Dance’ en Millonarios, El Tigre, quien sufrió una pequeña lesión muscular, registra cinco partidos disputados y un gol marcado en el presente campeonato con el equipo bogotano.

Desde su regreso al país, la intención del Tigre quedó revelada, retomar el ritmo de juego y de competencia para recibir un último llamado a la Selección Colombia y cumplir su sueño de disputar una última Copa del Mundo.

¿Hay acuerdo con Néstor Lorenzo?

Desde Argentina ha surgido una versión de prensa que asegura que el técnico de la Selección, Néstor Lorenzo, habló directamente con Falcao, llegando a un acuerdo para que el Tigre pueda tener una plaza en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El periodista argentino Sebastián Srur, reconocido por cubrir la actualidad de River b, informó, en Picado TV, que Néstor Lorenzo habría tenido un diálogo con Falcao García, acordando una cantidad de partidos en Millonarios para ser tenido en cuenta en la próxima Copa del Mundo.

“Ya lo llamó Lorenzo, ya le dijo que si juega mínimo dos o tres partidos por mes, lo va a llevar. Colombia necesita un líder con experiencia, que sepa manejar un grupo, porque tiene un plantel muy joven, y le dijo: ‘si estás bien, vas al Mundial’. La bomba a esta hora, que si Falcao está bien, va al Mundial con 40 años”, aseguró Srur.

Falcao no disputa un partido con la Selección Colombia desde el pasado 28 de marzo de 2023, en el triunfo 1-2 sobre Japón. Su último gol con el combinado nacional lo marcó el pasado 20 de noviembre del 2022, en el triunfo 2-0 ante Paraguay.

¿Cuándo volverá a jugar con Millonarios?

Falcao había encendido las alarmas por sufrir una molestia muscular el pasado fin de semana, en el triunfo de Millonarios 2-1 sobre Llaneros. Tras realizarse los respectivos exámenes médicos, se descartó una lesión de gravedad, tratándose de “una lesión muscular leve en los isquiotibiales de la pierna derecha”. Se espera que el goleador histórico de la Selección Colombia reaparezca en la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional.