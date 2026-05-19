Hope revolucionó Cannes: Michael Fassbender y Alicia Vikander comparten su experiencia como aliens
Desde el Festival de Cine de Cannes, Michael Fassbender y Alicia Vikander hablan sobre ‘Hope’, la ciencia ficción surcoreana de Na Hong-jin
Hope revolucionó Cannes: Michael Fassbender y Alicia Vikander comparten su experiencia como aliens
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La película Hope, del director surcoreano Na Hong-jin, revolucionó el Festival de Cine de Cannes al competir por la Palma de Oro, contando con la participación estelar de Michael Fassbender y Alicia Vikander, quienes compartieron sus impresiones desde la Riviera Francesa.
El film mezcla el humor, la ficción y el terror y sigue la historia de los habitantes de una remota aldea en Hope Harbor —cercana a la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur—, que quedan atrapados tras el caos provocado por una terrorífica criatura, destacando su lucha por la supervivencia.
En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Fassbender y Vikander destacaron que la película explora temas profundos como el miedo, la supervivencia y la resiliencia, aspectos que resonaron profundamente en los actores.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...