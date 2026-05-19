Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

19 may 2026 Actualizado 15:32

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Hope revolucionó Cannes: Michael Fassbender y Alicia Vikander comparten su experiencia como aliens

Desde el Festival de Cine de Cannes, Michael Fassbender y Alicia Vikander hablan sobre ‘Hope’, la ciencia ficción surcoreana de Na Hong-jin

Hope revolucionó Cannes: Michael Fassbender y Alicia Vikander comparten su experiencia como aliens

Hope revolucionó Cannes: Michael Fassbender y Alicia Vikander comparten su experiencia como aliens

00:00:0008:42
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Maria José Castro

Añadir Caracol Radio en Google

La película Hope, del director surcoreano Na Hong-jin, revolucionó el Festival de Cine de Cannes al competir por la Palma de Oro, contando con la participación estelar de Michael Fassbender y Alicia Vikander, quienes compartieron sus impresiones desde la Riviera Francesa.

El film mezcla el humor, la ficción y el terror y sigue la historia de los habitantes de una remota aldea en Hope Harbor —cercana a la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur—, que quedan atrapados tras el caos provocado por una terrorífica criatura, destacando su lucha por la supervivencia.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Fassbender y Vikander destacaron que la película explora temas profundos como el miedo, la supervivencia y la resiliencia, aspectos que resonaron profundamente en los actores.

Noticia en desarrollo

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir