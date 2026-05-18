Impactan finanzas del bloque occidental de las FARC en Quindío, droga incautada provenía del Cauca

Armenia

En la vía La Paila – Armenia en el sector de La Herradura en zona rural del municipio de La Tebaida se desarrolló el procedimiento policial donde uniformados interceptaron un tractocamión en el que hallaron los kilos de clorhidrato de cocaína que era transportada mediante la modalidad de caleta.

El coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la Policía del departamento indicó que el contundente golpe contra el tráfico de estupefacientes y la captura de una persona fue gracias a las labores de inteligencia y la pericia de los uniformados que identificaron la droga que se encontraba en un doble fondo acondicionado en el tráiler del vehículo todo con el propósito de evadir los controles de las autoridades.

“A través de la orden de inteligencia y la pericia de nuestras unidades, la seccional de tránsito y transporte en el departamento del Quindío, en el lugar conocido como La Herradura. Nuestra policía logra la incautación de 374 kilos de clorhidrato de cocaína que iban con destino a Bogotá“, indicó.

Explicó que los paquetes incautados presentaban marquillas con el número 777 que son características propias de estructuras dedicadas a la comercialización de este alcaloide.

Sostuvo que de acuerdo con las investigaciones preliminares el cargamento cubría la ruta desde el municipio de Caloto en el Cauca hasta el complejo logístico de Siberia ubicado en Cota Cundinamarca.

Resaltó que con este resultado afectan las finanzas criminales del bloque occidental Jacobo Arenas de las FARC y las estructuras que tienen incidencia en el norte del Cauca y sur del Valle.

“Con este golpe contundente, se afectan las finanzas criminales del bloque occidental, Jacobo Arenas y las estructuras que tienen incidencia en el norte del Cauca y sur del país. Con este golpe afectamos la capacidad logística y económica que permitiría a esas estructuras seguir ocasionando golpes y afectaciones a la seguridad e integridad de los colombianos y en nuestra fuerza pública", indicó.

Informó que con la incautación se evita la comercialización de 935 mil dosis con un valor superior a los mil millones de pesos.

Reiteró que fortalecen los controles en los principales corredores viales del departamento, articulando capacidades operativas para garantizar la seguridad.