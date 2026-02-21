Dayro agranda su leyenda con Once Caldas y se aleja de Falcao: Así va tabla histórica de goleadores

La leyenda de Dayro Moreno continúa escribiéndose con letras de oro en el fútbol profesional colombiano. Este sábado 21 de febrero, en una exhibición de eficacia en el estadio Palogrande de Manizales, el delantero del Once Caldas lideró la victoria de su equipo 4-2 sobre Fortaleza, consolidándose como el máximo goleador histórico del país con una cifra que parece de otro planeta.

A sus 40 años, el artillero tolimense no solo mantiene su vigencia, sino que ha abierto el debate sobre los posibles goleadores que deben estar en la lista de la Selección Colombia para el Mundial de este año; esto tras la más reciente información que reveló la prensa argentina, donde se afirma que Falcao tendría un acuerdo con Néstor Lorenzo para asistir a la competencia mundialista si tiene continuidad.

Con los dos tantos conseguidos hoy, Dayro amplía la brecha frente a sus perseguidores y pone una presión inmensa sobre Radamel Falcao García, cuya lucha por el trono ha sufrido un doloroso traspié en consecuencia de la lesión ante Águilas Doradas.

La cuenta llega a 378: Dayro castiga a Fortaleza en Manizales

El encuentro en Manizales fue el escenario perfecto para que Dayro demostrara, una vez más, su olfato goleador. Tras haber debutado en la Liga 2026-I con un doblete ante el Cúcuta Deportivo, el atacante volvió a sumar por duplicado en la tarde de hoy.

Con estas dos nuevas anotaciones, Dayro Moreno alcanza los 378 goles en su carrera profesional, superando por 21 tantos la marca del ‘Tigre’; quien no solo estuvo inactivo durante el segundo semestre del año 2025, sino que sufrió una lesión en los últimos días.

El drama de Falcao: Lesión y distanciamiento del récord

Radamel Falcao García se lesionó en su último partido con el cuadro azul, una situación que lo obligará a estar fuera de las canchas justo cuando empezaba a recortar distancia. Falcao se queda estancado en 357 goles, viendo cómo la racha imparable de Dayro Moreno lo aleja de la posibilidad de ser el máximo goleador colombiano de todos los tiempos en el corto plazo.

Aunque aún no se conoce una fecha oficial para su regreso, se estima que el ‘tigre’ podría estar entre los convocados para el partido por Copa Sudamericana entre Millonarios y Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.

Así va la tabla de goleadores históricos colombianos

La lucha por el trono ‘tricolor’ del gol se actualiza tras la jornada de hoy. Es importante destacar que, mientras Dayro factura por duplicado, otras leyendas como Carlos Bacca han tenido dificultades para sumar con la misma frecuencia en los últimos meses.