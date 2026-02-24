Yerson Mosquera avisa a Dávinson, Mina y Lucumí: “No la pondré fácil, me ganaré mi lugar al Mundial”

En entrevista con el MorninGol de AS Colombia, Yerson Mosquera habló sobre su actualidad en el Wolverhampton, equipo que está luchando por no abandonar la Premier League, y el deseo que tiene de ganarse lugar en la Selección Colombia de cara al Mundial 2026.

Yerson Mosquera avisa a Dávinson, Mina y Lucumí de cara al Mundial 2026

Inicialmente, hablando netamente de la Selección, Yerson Mosquera se refirió a la lucha que tiene con los demás centrales colombianos de cara al Campeonato del Mundo. Se trata de una pelea “brava”, teniendo en cuenta que se mide con referentes como Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Jhon Janer Lucumí, Carlos Cuesta e incluso el mismo Juan Cabal, pero a cada uno ya les advirtió que peleará por su cupo en la lista de Néstor Lorenzo.

“Quiero seguir jugando porque si lo hago, tendré más chances de ir a la Selección. Para nadie es un secreto la calidad de jugadores que tengo en frente y no será nada fácil. He hablado con varios y les he dicho que no se las pondré fácil a ellos, voy a luchar mi puesto, ahí estaré peleando y que ellos sepan que estaré ahí tratando de ganarme mi lugar para llegar al Mundial”.

Yerson Mosquera (segundo de izquierda a derecha, en la fila de arriba) y Jhon Arias, (tercero, de izquierda a derecha en la fila de abajo) / Getty Images / Eurasia Sport Images Ampliar Yerson Mosquera (segundo de izquierda a derecha, en la fila de arriba) y Jhon Arias, (tercero, de izquierda a derecha en la fila de abajo) / Getty Images / Eurasia Sport Images Cerrar

Ahora bien, aclaró que más allá de rivales, son amigos por todo lo que han compartido a nivel grupal: “Más allá de que hagamos parte de la Selección, tenemos una amistad también. Con todos me la llevo muy bien. Me brindaron un gran apoyo cuando llegué a la Selección y en todo este proceso me han ayudado y enseñado. Es una rivalidad sana. Ellos saben que hay que prepararse bien, que hay que llegar en perfectas condiciones y más si han tenido la oportunidad de jugar mundiales o copas América. También saben que venimos jóvenes con esa iusión de poder jugar, pero para poder ir al Mundial primero debes estar en la lista”.

Finalmente, Mosquera reconoció que tiene como referentes a Luis Amaranto Perea y Mario Alberto Yepes. Aunque también resalta la labor que han cumplido Dávinson y Mina en los últimos años, recordando que “son jugadores activos y trato de aprender de ellos”.

Yerson Mosquera y la salida de Jhon Arias del Wolverhampton

Respecto a su día a día en el Wolverhampton, Yerson Mosquera habló sobre la salida de Jhon Arias (tomó rumbo al Palmeiras de Brasil) y las razones que él entiende por las cuales tomó su decisión.

“No soy quien para dar opiniones y menos sobre ‘Jhoncito’, como le digo de cariño. Creo que es un excelente jugador, de los mejores que he visto. Él estaba acá y no lo ponían mucho, algo que conlleva a que tome su decisión, porque además tiene su Mundial cerca. Muchas veces tenemos que tomar decisiones con base a lo que nos ayude más adelante. Él tiene un objetivo muy claro y para nadie es un secreto que puede aportar mucho tanto acá en el equipo marcando diferencia como a la Selección cuando va. No hablé mucho con él por la decisión que iba a tomar, es algo que se habla más con la familia", comentó al respecto.

Jhon Arias y Yerson Mosquera en la previa de un partido con el Wolverhampton. (Photo by Michael Regan/Getty Images) / Michael Regan Ampliar Jhon Arias y Yerson Mosquera en la previa de un partido con el Wolverhampton. (Photo by Michael Regan/Getty Images) / Michael Regan Cerrar

Y complementó respecto a la amistad que conformaron: “Me hace mucha falta, de hecho le mando mensajes saludándolo. Teníamos un grupo de jugadores del club con los que estábamos a diario, entonces extrañamos esa parte también, pero al final esto es fútbol: estamos acá y mañana no sabemos en dónde vamos a terminar”.

Finalmente, reconoció que “ha sido una temporada bastante difícil” por la posibilidad latente de caer a segunda división, pero advirtió que “estas situaciones te hacen más fuerte y te ayudan” para crecer a nivel profesional. Asimismo, reveló que mantiene una gran relación con otros colombianos de la Premier, como lo son el recién llegado Jhon Solís, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, a quien considera “un pilar”.

