Esto dijo Hugo Rodallega sobre su cruce con Teófilo Gutiérrez en el partido Santa Fe vs Junior / Colprensa y Getty Images

La octava jornada del fútbol colombiano tuvo como partido estelar el Independiente Santa Fe vs Junior de Barranquilla en el Estadio El Campín, compromiso que terminó con triunfo cardenal por 2-1.

Los zagueros centrales Víctor Moreno (22′) e Iván Scarpeta (56′) se encargaron de conseguir las anotaciones santafereñas, mientras que por el cuadro caribeño descontó Luis Fernando Muriel (29′). Adicionalmente, el lateral Helibelton Palacios fue expulsado en el local sobre los 90 minutos.

Con este resultado, Santa Fe recupera terreno en la tabla de posiciones y se mete en la duodécima casilla con 10 unidades, quedando así a tan solo un punto del octavo lugar (Atlético Bucaramanga). Poco a poco va enderezando el camino.

Cruce entre Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez

Uno de los momentos más llamativos del duelo Santa Fe vs Junior llegó por cuenta de los experimentado Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez, quienes se enfrascaron en una fuerte discusión en el terreno de juego, situación a la que el juez central Wilmar Roldán tuvo que darle manejo.

Al respecto habló el capitán del elenco local en zona mixta: “A él le gusta ser más mediático, quizás provocar, pero lo supimos manejar. A mí me tocó enfrentarlo a él y a todo su equipo, que venía a defenderlo; mis compañeros también estuvieron ahí y los estos partidos son así. Incluso al mismo Roldán le dije que no me calmara porque ya estaba viejo para esto y estos partidos tenían que ser así, entonces que se dedicara a hacer su trabajo y yo el mío”.

Y optó por no dar detalles sobre el cruce con Teo, a quien destacó por el comrpmiso que tiene con el Junior: “Ustedes saben que no puedo decir (lo que se dijo con Gutiérrez), esto es fútbol y hace parte del espectáculo. Él es un tipo veterano, igual que yo, entonces son cosas que quedan el campo, cruces normales y eso demustra el amor que tenemos todavía por esta prefesión. Él defiende a su equipo y yo al mío, todo queda en el campo”.

