Luis Díaz eligió a Jhon Durán como el “villano” en la película de su carrera: sorpresiva declaración

Luis Díaz pone a Jhon Durán como el “villano” de la película de su carrera: sorpresiva declaración. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

Las cuentas oficiales del Bayern Múnich no dejan de sacar material sobre Luis Díaz, el fichaje sensación del club y el fútbol alemán en lo corrido de la temporada 2025-26.

Poco a poco el colombiano se va ganando el corazón de los hinchas, no solo por su extraordinario nivel dentro del campo (suma 19 goles en 33 partidos), sino también por su carisma a la hora de dirigirse a los aficionados y la prensa.

Justamente sobre lo anterior, el Bayern decidió subir un divertido video en el que Lucho elige al casting de una eventual película de su carrera deportiva. En el video, se le pidió al guajiro escoger al actor que lo representaría, el que sería su mejor amigo, su mentor y su villano. Las respuestas sorprendieron.

Luis Díaz eligió a Jhon Durán como el “villano” en la película de su carrera

Antes que nada, Luis Díaz señaló que le gustaría que Peter Parker (Spider-Man) fuera el actor que lo represente en la película sobre su vida. La cuestión es que se pudo haber referido a Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland.

Por otro lado, eligió al defensor Daniel Muñoz como el “mejor amigo” del protagonista, teniendo en cuenta que ambos jugadores han compartido bastante en la Selección Colombia. Asimismo, propuso a Julio Comesaña como su mentor, teniendo en cuenta que fue quien lo llevó de a poco en el Junior de Barranquilla.

La sorpresa del video se produjo cuando Díaz eligió al villano de su película, que podía ser un futbolista o un equipo/selección, y se decidió por Jhon Jader Durán, el delantero antioqueño que ha tenido problemas de conducta en sus diferentes clubes y, según versiones de prensa, en la Selección Colombia.

Véalo acá: