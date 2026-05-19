“Ninguna aseguradora quería expedir pólizas”: CNE sobre anticipos a campañas presidenciales

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio, el magistrado y presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, aseguró que algunas campañas presidenciales enfrentaron problemas para acceder a la financiación estatal, vía anticipos, ya que ninguna aseguradora quería emitir las pólizas exigidas por la ley.

“La traba que tuvimos es que ninguna aseguradora en el país quería expedir la póliza para estas campañas. La semana pasada pudimos adelantar mesas con algunas aseguradoras y dos de ellas aprobaron la póliza de la doctora Claudia López y la del doctor Mauricio Lizcano (...) hoy me entregan la del doctor Santiago Botero”, afirmó.

Además, indicó que los anticipos actualmente rondan los $10 mil millones y que el aspirante presidencial Sergio Fajardo decidió utilizar recursos de funcionamiento de su partido para financiar la campaña.

“El doctor Sergio Fajardo pignoró los recursos de funcionamiento de su partido”, dijo.

“Hay una desigualdad enorme en la democracia”: Mauricio Lizcano

En diálogo con Caracol Radio, el candidato presidencial Mauricio Lizcano aseguró que “ha sufrido una enorme discriminación durante toda la campaña” y que ha enfrentado dificultades para acceder a la financiación estatal.

“En términos de la financiación estatal y del anticipo, llevamos cuatro meses luchando, hemos ido a varias aseguradoras, hemos ido a muchas partes y, en el caso mío, apenas hasta el viernes en la noche pudimos conseguir la póliza porque la traba era que no nos vendían la póliza, y no para todos los recursos porque nos la dieron para un monto muy pequeño”, explicó.

Y agregó que ya radicó ante el Consejo Nacional Electoral la solicitud para que apruebe los recursos.

“Faltan 15 días para las elecciones, entonces no es lo mismo un candidato al que le dieron $40 mil millones, como los casos de De La Espriella, Paloma y Cepeda, ya que nosotros no hemos tenido todavía acceso a recursos”, señaló.

¿De qué forma se ha visto afectada su campaña?

Frente a las implicaciones, alertó que no ha podido tener la suficiente publicidad, ni convocar eventos masivos, como sí lo han hecho sus competidores.

“No nos alcanza, mientras los otros candidatos andan en aviones privados, tienen una logística impresionante, pueden financiar hasta cuatro y cinco eventos diarios y tener publicidad permanente en todas partes, pues nosotros no lo hemos podido tener”, dijo.

Y concluyó advirtiendo que “hay una desigualdad enorme en la democracia” y que “el sistema está diseñado para que unos pocos puedan ganar”.

¿Qué dijo el CNE sobre la inseguridad de cara a las elecciones?

Finalmente, el presidente del CNE se refirió a las denuncias sobre presiones de grupos armados ilegales en algunas regiones del país y aseguró que la Fuerza Pública garantizará la seguridad de los puestos de votación.

“Nos aseguraron que están cubiertas todas las mesas y que no hay solicitud de traslado de puestos de votación”, concluyó.

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 06:10 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio EN VIVO: