“Confiamos en México, harán lo posible para que todos seamos bienvenidos”: Gianni Infantino en 6AM W

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, conversó con 6AM W de Caracol Radio y destacó la gran demanda de entradas que tiene el partido en el que la Selección Colombia se enfrentará a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

“Una locura total. Este es el partido que más demanda ha tenido en el Mundial hasta ahora. Algo que quizás no se lo esperaban, pero nosotros, que conocemos un poquito Colombia, sabemos los aficionados. Son 30 millones de personas que quieren ir a ver un partido en Miami, es algo que no se ha visto en la historia”, dijo.

¿Sede en Guadalajara está en riesgo para el Mundial 2026?

Ante la violencia que se ha desencadenado en Guadalajara a raíz de la muerte de ‘El Mencho’, el máximo dirigente de la FIFA descartó que se vayan a cambiar de ciudad los partidos programados en esa ciudad.

“Estamos en contacto constante con las autoridades en México, con la Presidencia. Miramos con atención la situación, pero tengo confianza total en su gente, en las autoridades. Queremos que el fútbol sea una fiesta para todos. Estoy seguro de que harán lo posible y más para que todos seamos bienvenidos”, afirmó.

