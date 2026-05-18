Fue encontrado el carro en el que habrían transportado a Yulixa Toloza: apareció en Cúcuta

La investigación por la desaparición de Yulixa Consuelo Toloza, la mujer de 52 años vista por última vez tras someterse a un procedimiento estético en una clínica clandestina de Bogotá, dio un nuevo giro este 18 de mayo, luego de que las autoridades encontraran en Cúcuta el vehículo en el que, presuntamente, fue sacada del establecimiento.

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El automóvil, un Chevrolet Sonic gris de placas UCQ-340, fue ubicado por unidades de la Sijín en una vivienda de un conjunto residencial de la capital nortesantandereana, muy cerca de la zona de frontera con Venezuela.

Según las investigaciones, el carro habría sido trasladado desde Bogotá hasta Cúcuta con el propósito de esconderlo y evitar que fuera rastreado por las autoridades.

Durante el procedimiento judicial, las autoridades ubicaron a dos ciudadanos venezolanos oriundos del estado Portuguesa, quienes, al parecer, habrían sido contratados por la propietaria de la estética clandestina para movilizar y ocultar el vehículo en esta zona del país.

Los hombres permanecen en poder de las autoridades mientras se adelantan las diligencias para definir su situación jurídica, en medio de las investigaciones que buscan establecer cuál habría sido su participación dentro de la desaparición de Yulitxa Toloza.

El vehículo quedó bajo custodia de la Sijín y ahora hace parte de las principales evidencias dentro del proceso judicial.

Investigadores adelantan inspecciones técnicas y pruebas forenses para determinar si en el automotor existen rastros biológicos o elementos que permitan esclarecer qué ocurrió con Yulixa Toloza.

¿Qué se sabe del caso de Yulixa Consuelo Toloza?

Yulixa Consuelo Toloza desapareció el pasado 13 de mayo después de ingresar al supuesto centro estético Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá, donde se realizaría un procedimiento de lipólisis láser con sedación.

De acuerdo con testimonios y videos conocidos por las autoridades, la mujer habría salido del lugar en delicado estado de salud y posteriormente fue subida por dos hombres a un vehículo particular. Desde entonces, se desconoce su paradero.

El establecimiento fue sellado por las autoridades sanitarias tras evidenciarse que operaba sin los permisos requeridos, mientras que los administradores del lugar, una pareja de ciudadanos venezolanos, son buscados por las autoridades judiciales.

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