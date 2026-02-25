Gianni Infantino, en primicia para Prisa Media: “Colombia es un país de fútbol”

Esta es la sexta visita de Gianni Infantino a Colombia. Es el presidente de la FIFA que más veces ha visitado al país en medio de las gestiones del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún. En esta ocasión, está en la ciudad de Barranquilla para la inauguración del Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento de la FCF.

“Este complejo de la Federación es uno de los 5-10 mejores del mundo, respira fútbol, se vive el fútbol”, señaló inicialmente el máximo dirigente del balompié en conversación con César Augusto Londoño, director de El Pulso del Fútbol y La Polémica.

Asimismo, aprovechó para elogiar el amor por el deporte que se percibe en el país y señaló que este tipo de construcciones ayudan a mejorar el nivel de los jugadores: “Colombia es un país de fútbol y este complejo le da las estructuras, bien sea en selecciones juveniles o la Mayor, para preparse en las mejores condiciones posibles, que en el fútbol moderno es base para el éxito”.

Infantino entregó detalles sobre la Copa del Mundo

Hablando sobre el Mundial del 2026, Gianni Infantino advirtió que por lo pronto no hay preocupación con los problemas de seguridad que hay en México, uno de los países sedes de la Copa, aunque sí reveló que está hablando constantemente con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Preocupado no, estamos mirando con atención lo que está pasando en México. Estamos en contacto con la presidenta y las autoridades, pero tenemos confianza de que todo pasará bien con los partidos de repechaje y luego el Mundial será una fiesta”, señaló.

Por otro lado, habló sobre su relación cercana con el presidente Donald Trump. En este orden de ideas, aseguró que al mandatario “le gusta el fútbol”, aunque es su hijo Barron es el que más anima en los temas relacionados al certamen. “Nos ha ayudado muchísimo”, reconoció.

Asimismo le respondió a quienes lo critican por su cercanía con diferentes presidentes y gobiernos, afirmando así que “no hacemos política, hacemos fútbol y apoyamos todo lo bueno que pueda hacer el fútbol, como unir países, al mundo y la paz”. Con ello, advirtió que para lograr el impacto positivo global “debemos tener contactos e interacciones con los líderes de este mundo”.

Incluso comentó que a pesar de que las sanciones deportivas contra Rusia no sirvieron para evitar la guerra, valoró la importancia del fútbol a la hora de integrar a las juventudes: “Si todos los puentes caen, al menos uno debe quedar abierto y debe ser el fútbol”.

Por último, sentenció que la fiesta del Mundial “es algo gigantesco”, motivo por el cual será difícil volver a ver este tipo de eventos en un solo país, aunque no lo descartó por completo.

“En 2034 estaremos en Arabia Saudita. Es claro que un Mundial es algo gigantesco y estamos viendo ahora que en tres países hay una demanda de 500 millones de boletas para los partidos. El impacto de un Mundial es enorme y para un solo país es complicado, pero será posible organizarlo, aunque son pocos. Más países es más fiesta”, concluyó.