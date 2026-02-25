Jorge Luis Pinto opina sobre la posible presencia de Falcao en el Mundial 2026

Jorge Luis Pinto se refirió a la posibilidad de que Radamel Falcao García integre la convocatoria de Colombia para el Mundial de 2026 y expresó su respaldo a la experiencia y características del delantero.

Ante la pregunta sobre si Falcao está para la Copa del Mundo, Pinto respondió: “Claro que sí. Tiene las condiciones de un jugador que sabe rematar los partidos”. Además, recordó ejemplos históricos para sustentar su argumento: “Acuérdense de Roger Milla, que entró 15 minutos contra Camerún y nos sacó del Mundial 1990 en Italia. Acuérdense de Klose, que fue campeón del mundo en el Mundial de Brasil 2014”.

El técnico destacó las cualidades del atacante al señalar: “Falcao tiene todas las características de un centro delantero neto , que difícilmente nuestros centros delanteros jóvenes no la tienen tan marcada. Es un definidor de área, es un jugador que sabe pivotear, es un jugador de gran cabeceo, es un jugador potente en la choque y en la disputa, y por supuesto es un jugador que encuentra el olfato del gol en centros y en juegos de área”.

También añadió que “se sabe posicionar muy bien entre los centrales y busca el fútbol de área que es fundamental hoy en el fútbol”. En cuanto a su rol en el torneo, Pinto manifestó: “Me parece que si va al Mundial Falcao va a jugar 20 o 25 minutos por partido, es suficiente”.

El entrenador hizo énfasis en la preparación del delantero: “Eso sí, le pedimos que se prepare, que logre jugar unos 10 partidos con millonarios y encuentre un poco más de arriba”. Asimismo, valoró su aporte dentro del grupo: “Es un hombre supremamente útil para un grupo humano, para una selección que a veces necesita a estos jugadores experimentados, que tienen en el mundo, es aquel jugador que no se va a molestar porque está en el banco y que tiene que entrar, como ya lo demostró, 20 o 25 o 30 minutos a rematar un partido, es supremamente útil”.

Finalmente, concluyó: “Ya lo demostró en Europa, que tienen las grandes condiciones de jugador. Hoy, sin tanto tiempo de juego, pero con buenas características, puede ser supremamente útil en los partidos del Mundial, más cuando necesitemos rematar partidos en donde se necesita un gol”.