Diputado venezolano Tomás Guanipa pidió investigación que aclare deportación de Alex Saab a EE.UU.

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El diputado opositor venezolano Tomás Guanipa conversó con 6AMW acerca de la deportación de Álex Saab, exministro venezolano y mano derecha de Nicolás Maduro, hacia Estados Unidos. Se cuestionó que haya sido el país norteamericano y no a Colombia, de donde también era ciudadano.

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“Es indispensable exigir que haya una investigación y que se transparente la situación”, pidió.

De esta manera, recordó que, en anteriores conversaciones para una salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela, uno de los temas principales de la delegación era la liberación y el regreso al país de Saab, “ahora resulta que no era venezolano, sino norteamericano”.

Guanipa aseguró que los venezolanos deben ejercer “toda la presión” para que la salida del poder de Nicolás Maduro “no sea una oportunidad perdida”, como lo fue con el fallecimiento de Hugo Chávez anteriormente.

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“Tuvimos la dictadura más represiva (con Maduro). Por eso, este cambio debe ser real y democrático”, dijo.

Apuntó que ante esa situación pidieron a la comunidad internacional y la Unión Europea que tenga una alerta clara en Venezuela y advirtió que en Venezuela “no habrá reapertura económica hasta que no haya cambio”.

“En este momento se discute un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Si ocurre lo mismo con los jueces, eso será un mensaje muy negativo”, concluyó.