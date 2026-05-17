Auxilio para gafas en EPS 2026: afiliados a quienes les aplica y cómo radicar la solicitud

Muchos colombianos necesitan gafas para actividades específicas o de forma permanente, ya que en su mayoría necesitan corregir problemas de la visión como miopía, astigmatismo o hipermetropía.

Por ello, muchas EPS brindan mecanismos para acceder a lentes formulados o ayudas ópticas a través del sistema de salud si la persona cuenta con una orden médica que justifique que las necesita.

Actualmente, el proceso para acceder a gafas y ayudas visuales se realiza a través del Plan de Beneficios en Salud (PBS), que es administrado por las EPS. Sin embargo, este cubrimiento no funciona como un subsidio en efectivo, sino que se expide una autorización médica que depende del diagnóstico y del criterio del especialista.

¿Quiénes pueden acceder al auxilio para gafas en Colombia a través de la EPS?

En Colombia, las personas afiliadas a una EPS –sin importar si es en régimen contributivo como subsidiado– pueden solicitar el cubrimiento de ayudas visuales si un optómetra u oftalmólogo determina que son necesarias para el tratamiento de una condición de salud visual.

Este procedimiento aplica principalmente para las siguientes personas:

Con fórmulas oftalmológicas u optométricas vigentes.

Diagnosticados con miopía, astigmatismo, hipermetropía o presbicia.

Niños y adultos con problemas de salud visual que afecten su calidad de vida.

Remitidas por medicina general o por oftalmología.

La autorización de gafas correctivas la puede hacer la EPS si estas forman parte del tratamiento médico y están soportadas por una fórmula expedida por un profesional de salud adscrito a la red de atención.

Sin embargo, monturas de lujo, lentes con fines estéticos o tratamientos cosméticos relacionados con la visión no hacen parte del PBS. Por eso, deben ser asumidos directamente por el paciente.