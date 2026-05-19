Audios comprometen al alcalde Gamboa en caso de corrupción: exigía 20 % por licencia urbanística

El alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, fue capturado el pasado 7 de mayo por agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación. Se le imputaron los delitos de concusión y prevaricato, en un caso vinculado a una presunta exigencia de beneficios a la constructora Solarte, a cambio de aprobar una licencia urbanística en el predio San Cayetano. Gamboa se declaró inocente de los cargos, alegando una persecución en su contra y prometiendo demostrarlo.

Ahora, los fiscales están seguros de las actuaciones y de la acusación porque, entre otros elementos probatorios, existen al menos tres audios clave: uno del 4 de marzo, otro del 5 de marzo y un tercero del 6 de marzo, pocas horas antes de las elecciones al congreso del 8 de marzo. En los audios se escucha al alcalde Gamboa conversando con María Victoria Solarte, la representante legal de la constructora.

Solicita el 20% del valor de la licencia como comisión

El primero de esos audios contiene un fragmento crucial. Gamboa, de forma explícita, le solicita el 20% del valor de la licencia como comisión, y le detalla cómo se efectuarían los pagos. El resto del audio se centra en explicarle algunos cambios necesarios en el proyecto, dejando la impresión de que todo podría corregirse, siempre y cuando se entregara el 20%.

El segundo audio, del 5 de marzo, es la respuesta de Solarte, representante de la constructora, a la propuesta del alcalde Gamboa. Ella expresa su incomodidad con la situación. Luego, un día después, el 6 de marzo, vuelven a comunicarse. El tono de la llamada es diferente. Ese audio revela un cambio absoluto: el alcalde le informa que el proyecto ya no cumpliría con los requisitos.

Estas pruebas, además de unos chats en posesión de la Fiscalía, sustentan la acusación. Gamboa, quien fue capturado por el CTI al ingresar a la Alcaldía, ha manifestado a través de sus abogados que los audios fueron alterados. Caracol Radio posee un reporte técnico de la reconocida firma Control Risks que documenta la toma de imágenes forenses a dos celulares entregados por María Victoria Solarte.

El documento indica que los equipos fueron recibidos el 5 de marzo de 2026 bajo cadena de custodia y sometidos a extracción forense mediante el software Cellebrite UFED, una herramienta utilizada para preservar y analizar información digital sin alterar su contenido. La firma verificó además la integridad de las copias obtenidas mediante validación técnica de las imágenes.

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