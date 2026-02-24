¿Néstor Lorenzo deja Colombia para irse a Boca Juniors? Esto dijo Ramón Jesurun previo al Mundial

La Selección Colombia está a menos de cuatro meses para la cita más importante del fútbol mundial. A medida que se acerca el inicio del torneo, las miradas no solo se centran en los jugadores, sino también en los entrenadores que liderarán a sus selecciones en el máximo escenario internacional.

En medio de ese contexto, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun, fue consultado en un evento oficial de la Federación en la ciudad de Barranquilla sobre las recientes especulaciones que vinculan a Néstor Lorenzo con Boca Juniors.

Jesurun fue claro en su respuesta. No negó que exista interés por el técnico argentino, pero dejó entrever tranquilidad frente al tema y respaldo total al proceso que lidera el actual seleccionador. El dirigente enfatizó que el foco está puesto exclusivamente en la preparación de la Tricolor para el Mundial.

“Cuando son exitosos les llueven ofertas, pasa con los jugadores, con los técnicos. Pero la verdad creo que acá hay una solidez del profesor con nosotros, un compromiso. Conociendo al profesor, él no tiene nada más en su cabeza que su Selección Colombia para el Mundial”, afirmó en Win Sports.

Además, el presidente aseguró que ha llegado el momento de que Colombia vuelva a competir por objetivos importantes a nivel global. Señaló que el cuerpo técnico y los jugadores tienen como meta ratificar el buen momento que mostró la Selección en la Copa América 2024, certamen en el que el combinado nacional alcanzó la final y dejó una imagen sólida en el continente.

“Hemos conversado eso con todos los entrenadores técnicos, no solo de la mayores, sino con todas las selecciones femeninas y masculinas de todas las categorías, es hora de buscar títulos y para eso creemos que el chip mental hay que variarlo y hay que pensar que vamos a ser campeones. Esa es la diferencia de países top que han ganado campeonatos del mundo y muchos torneos, creo que es hora de nosotros hacerlo”, afirmo el presidente de la Federación Colombiana.

Con el reloj en cuenta regresiva, el mensaje desde la dirigencia es claro: estabilidad en el proyecto, respaldo al entrenador y ambición deportiva para dar un paso más en el escenario mundial.