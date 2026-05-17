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17 may 2026 Actualizado 19:38

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Liga Colombiana

Tabla de goleadores Liga Colombiana: así quedó con goles de Hugo Rodallega y Alfredo Morelos

Ambos delanteros están muy cerca de disputar la final del primer semestre.

Tabla de goleadores Liga Colombiana: así quedó con goles de Hugo Rodallega y Alfredo Morelos / Colprensa

Tabla de goleadores Liga Colombiana: así quedó con goles de Hugo Rodallega y Alfredo Morelos / Colprensa

Tabla de goleadores Liga Colombiana: así quedó con goles de Hugo Rodallega y Alfredo Morelos / Colprensa
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Concluyeron los duelos de ida de las semifinales de la Liga Colombiana 2026-I. Atlético Nacional tomó ventaja en su serie, luego de vencer por la mínima diferencia al Deportes Tolima; mientras que Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla sellaron un entretenido empate.

El verde antioqueño quedó muy cerca de disputar una nueva final, luego de imponerse por 0-1 en su visita al Manuel Murillo Toro de Ibagué. La única anotación del compromiso llegó al minuto 56 con un certero cabezazo de Alfredo Morelos.

Por otro lado, el equipo caribeño tomó una leve ventaja al protagonizar una igualdad 1-1 en el Estadio El Campín. Si bien se puso en ventaja sobre los 36′ con anotación en propia puerta de Iván Scarpeta, sobre el cierre del encuentro lo empató Hugo Rodallega desde el punto penal.

Lea también acá: Reclasificación 2026: Así quedó tras triunfo de Nacional y el empate entre Santa Fe y Junior

Así quedó la tabla de goleadores de la Liga con los tantos de Rodallega y Morelos

La pelea por el Botín de Oro del primer semestre está imperdible. Aunque el listado lo comanda Andrey Estupiñán con 13 anotaciones, su equipo, el Deportivo Pasto, ya quedó eliminado y quedó a merced de sus perseguidores: Hugo Rodallega y Alfredo Morelos.

Ambos delanteros continúan destacando en esta instancia del campeonato y tienen grandes chances de jugar tres partidos más (esto en caso de ser finalistas). Así pues, Morelos busca su primer Botín de Oro con 11 tantos, mientras que Rodallega va por uno más a su estantería con 12 dianas.

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Tabla de goleadores de la Liga Colombiana

Pos.JugadorGolesEquipoEstado
1.Andrey Estupiñán13Deportivo PastoEliminado
2.Hugo Rodallega12Santa FeEn competencia
3.Luis Fernando Muriel11JuniorEn competencia
4.Jorge Rivaldo11Águilas DoradasEliminado
5.Alfredo Morelos11Atlético NacionalEn competencia
6.Yeison Guzmán10América de CaliEliminado
7.Dayro Moreno10Once CaldasEliminado
8.Andrés Arroyo9FortalezaEliminado
9.Rodrigo Contreras8MillonariosEliminado

De los atacantes que siguen en competencia y suman 7 anotaciones están: Luis el ‘Chino’ Sandoval, Juan Pablo ‘Tatay’ Torres (ambos del Deportes Tolima) y Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional).

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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