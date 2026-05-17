Tabla de goleadores Liga Colombiana: así quedó con goles de Hugo Rodallega y Alfredo Morelos
Ambos delanteros están muy cerca de disputar la final del primer semestre.
Concluyeron los duelos de ida de las semifinales de la Liga Colombiana 2026-I. Atlético Nacional tomó ventaja en su serie, luego de vencer por la mínima diferencia al Deportes Tolima; mientras que Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla sellaron un entretenido empate.
El verde antioqueño quedó muy cerca de disputar una nueva final, luego de imponerse por 0-1 en su visita al Manuel Murillo Toro de Ibagué. La única anotación del compromiso llegó al minuto 56 con un certero cabezazo de Alfredo Morelos.
Por otro lado, el equipo caribeño tomó una leve ventaja al protagonizar una igualdad 1-1 en el Estadio El Campín. Si bien se puso en ventaja sobre los 36′ con anotación en propia puerta de Iván Scarpeta, sobre el cierre del encuentro lo empató Hugo Rodallega desde el punto penal.
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Así quedó la tabla de goleadores de la Liga con los tantos de Rodallega y Morelos
La pelea por el Botín de Oro del primer semestre está imperdible. Aunque el listado lo comanda Andrey Estupiñán con 13 anotaciones, su equipo, el Deportivo Pasto, ya quedó eliminado y quedó a merced de sus perseguidores: Hugo Rodallega y Alfredo Morelos.
Ambos delanteros continúan destacando en esta instancia del campeonato y tienen grandes chances de jugar tres partidos más (esto en caso de ser finalistas). Así pues, Morelos busca su primer Botín de Oro con 11 tantos, mientras que Rodallega va por uno más a su estantería con 12 dianas.
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Tabla de goleadores de la Liga Colombiana
|Pos.
|Jugador
|Goles
|Equipo
|Estado
|1.
|Andrey Estupiñán
|13
|Deportivo Pasto
|Eliminado
|2.
|Hugo Rodallega
|12
|Santa Fe
|En competencia
|3.
|Luis Fernando Muriel
|11
|Junior
|En competencia
|4.
|Jorge Rivaldo
|11
|Águilas Doradas
|Eliminado
|5.
|Alfredo Morelos
|11
|Atlético Nacional
|En competencia
|6.
|Yeison Guzmán
|10
|América de Cali
|Eliminado
|7.
|Dayro Moreno
|10
|Once Caldas
|Eliminado
|8.
|Andrés Arroyo
|9
|Fortaleza
|Eliminado
|9.
|Rodrigo Contreras
|8
|Millonarios
|Eliminado
De los atacantes que siguen en competencia y suman 7 anotaciones están: Luis el ‘Chino’ Sandoval, Juan Pablo ‘Tatay’ Torres (ambos del Deportes Tolima) y Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional).
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...