Figura de la Selección Colombia confesó su deseo de regresar al país para jugar en Atlético Nacional

Las últimas temporadas del fútbol colombiano han destacado por el regreso de varias figuras nacionales al país, situación que ha aumentado el interés y el nivel del rentado local. Estrellas de la talla de Radamel Falcao García, David Ospina, Juan Fernando Quintero, Carlos Bacca o Luis Fernando Muriel se han encargado de darle un condimento especial a cada certamen.

Claro está que se aguarda por el regreso de otras leyendas nacionales, como lo son Juan Guillermo Cuadrado o el mismo James Rodríguez. Ahora, el objetivo pasa por terminar una exitosa carrera en el certamen que a cada uno lo vio nacer y crecer.

El panorama es tan alentador que incluso jóvenes figuras, que recién van dejando en alto el nombre del país a nivel internacional, desde ya advierten su deseo de algún día volver.

Figura de Selección Colombia confesó su deseo de regresar a Atlético Nacional

Un ejemplo de lo anterior es Yerson Mosquera, defensor central que actualmente juega en el Wolverhampton de la Premier League y quien ha venido siendo parte del proceso Selección Colombia. Pues bien, en entrevista con el MorninGol de AS Colombia, el zaguero reconoció su deseo de volver a Atlético Nacional, equipo con el que debutó profesionalmente.

“He hablado con muchas personas y me gustaría volver a Nacional. Más allá de cualquier cosa, siento ese agradecimiento y gratitud por darme la oportunidad de vivir tantos momentos bonitos. Quisiera regresar algún día”, reveló el jugador que portó la casaca verdolaga desde su debut en octubre del 2020 hasta su adiós a mediados del 2021.

Reconoció además que sigue los partidos del cuadro antioqueño, al que considera el más importante del país: “Siento que Nacional siempre ha sido un club grande y lo demuestra cada vez que pasan los partidos. En Colombia hay equipos muy buenos que se le pueden medir a Nacional, pero al final es el más grande y tiene la obligación de demostrarlo”. Confesó también que le alegró la llegada del Chicho Arango para esta teporada y que está muy pendiente de la Liga en general.

Finalmente, opinó que Nacional logra sacar muy buenos jugadores de su cantera debido a que “te obliga a exigirte más”, entendiendo que “tienes la responsabilidad de cargar con una historia my grande”.

Es preciso recordar que además de Yerson Mosquera, el verde ha sacado defensores de nivel Selección como lo son Dávinson Sánchez, Carlos Cuesta y Juan Cabal. “Jugadores como ellos han entendido la importancia e hicieron carreras increíbles”, cerró.