El 27 de mayo Gobierno cancelará completamente deuda en francos suizos: director de Crédito público
Javier Cuéllar, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, habló en 6AM W sobre los duros cuestionamientos del aumento del costo de la deuda pública y las presiones económicas que enfrenta el país.
El 27 de mayo Gobierno cancelará completamente deuda en francos suizos: director de Crédito público
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Noticia en desarrollo
Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...