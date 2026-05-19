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19 may 2026 Actualizado 14:08

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El 27 de mayo Gobierno cancelará completamente deuda en francos suizos: director de Crédito público

Javier Cuéllar, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, habló en 6AM W sobre los duros cuestionamientos del aumento del costo de la deuda pública y las presiones económicas que enfrenta el país.

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Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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