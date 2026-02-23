El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Computadores de ‘Raúl Reyes’ son prueba contra Iván Cepeda, él trabajaba para las Farc: Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe Vélez conversó en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de la carrera presidencial en la que él apoya a Paloma Valencia, precandidata del Centro Democrático, aunque también se refirió a uno de los contendores más fuertes, Iván Cepeda, quien aparece en diferentes mediciones como uno de los opcionados para ganar en las urnas.

Vea aquí: “Yo tengo toda la confianza en la transparencia del registrador nacional”: Álvaro Uribe Vélez

“¿Qué ha hecho Cepeda en el Congreso? Ese país en el 2012 llevaba dos años yo de haber terminado la presidencia. Hasta ahí continuaron unas políticas, tenía un récord de reducción de droga, 48.000 hectáreas. Gran triunfo. El país iba camino a acabar eso. Ese problema tan grave. Bueno, Cepeda es uno de los autores de la impunidad total a las Farc”.

Recordó que tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, se produjo la polémica del tema ‘Santrich’ e ‘Iván Márquez’, quienes fueron vinculados al narcotráfico por Estados Unidos.

“Cepeda dice que es una trampa, es el edecán de ellos, ayuda a que salgan a Venezuela y se recompone toda esa Segunda Marquetalia, que, según muchos indican, está en el asesinato del doctor Miguel Uribe”, expresó.

Lea aquí: El golpe de Miguel Uribe es un dolor que se llevará hasta el final de los días: Álvaro Uribe

Computadores de ‘Raúl Reyes’ y el nombre de Iván Cepeda

Uribe se refirió a la noticia de La Silla Vacía en la que se menciona que la información obtenida en los computadores del excabecilla de las extintas Farc no había sido alterada. Por esto, señaló que eso es una prueba contra Iván Cepeda. “Él trabajaba para las Farc”.

Agregó que, tras la operación que terminó con la muerte de ‘Reyes’, la Interpol certificó que los computadores no fueron alterados.

Le puede interesar: No usé las palabras correctas: Álvaro Uribe por audio que ordena hacer llorar a María José Gómez

De otro lado, se refirió a su caso ante la justicia por supuesta manipulación de testigos, donde fue juzgado en primera y segunda instancia.

“Yo me he sometido ante un juez de la República, nunca he dejado de dar de la cara a la justicia. Toda la defensa técnica la hicieron el doctor Granados, el doctor Lombana, el doctor Amaya, el doctor Guevara, etc. Yo no sé qué haría Cepeda sentado frente a un juez en ese momento, frente a la Corte y que le saquen esos computadores”, aseveró.

Puede leer: ¿Roy Barreras debe ser el candidato del progresismo si obtiene 2 millones de votos en la consulta?

El exmandatario añadió que Cepeda “debería reconocer por qué hizo eso (decir que los computadores fueron alterados). Es muy grave para Colombia”.

‘Reconocimiento’ de Álvaro Uribe a Iván Cepeda

El líder del Centro Democrático indicó que en la actualidad colombiana hay mucho “neocomunista que se esconde, que le da pena y que lo disimula”, mientras que Iván Cepeda es “castrista de frente”.

También puede ver: Hombre protagonizó tenso momento en Cartagena: hizo gestos de disparar contra expresidente Uribe

“Ha sido chavista de frente, ha sido madurista de frente. Cada rato se expresa como enemigo de los Estados Unidos de frente, enemigo de la empresa privada de frente, enemigo del sector agropecuario de frente, amigo de la estatización de la salud de frente, amigo de los criminales de frente”, dijo.

“Hoy es candidato de grupos criminales”, concluyó.

¿Qué más dijo Álvaro Uribe de Iván Cepeda?

El expresidente aseguró que Cepeda, en caso de ser elegido nuevo mandatario y al igual que Gustavo Petro, llevará al país a la “estatización, al sistema cubano del ser humano esclavo del Estado”.

Puede ser de su interés: Se ‘mamaron’ la plata contratando influencers y se robaron la salud: Paloma Valencia

Escuche la entrevista completa con Álvaro Uribe Vélez aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 44:34 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí: