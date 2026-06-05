Nuevo festivo en Colombia: ¿Pequeñas empresas pueden verse afectadas? Esto dicen desde el gremio
La presidenta de ACOPI estuvo en 6AM W de Caracol Radio hablando sobre el impacto del nuevo día festivo oficial de Colombia.
En desarrollo.
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David Otero
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