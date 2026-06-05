“La niña cayó a UCI”, denuncian presunta negligencia médica por diagnostico a bebé de 8 meses

Los hechos ocurrieron en Antioquia, más específicamente en Rionegro. Natalia Duque, abuela de la menor de 8 meses, reveló que su hija y su nieta se acercaron a la Clínica Somer tras ver que la bebé presentaba síntomas como fiebre y malestar general.

La pequeña en un principio fue atendida por los profesionales a cargo sin ningún inconveniente, le suministraron medicamentos y le realizaron exámenes médicos que, finalmente, no habrían arrojado resultados negativos.

Por lo anterior, fue dada de alta y regresaron a casa. Sin embargo, poco tiempo después, los síntomas de la bebé se intensificaron y empezó a presentar dificultad para respirar.

Fue así como decidieron regresar a la Clínica Somer buscando ayuda, pero, según contó Natalia, la pediatra que le había dado el diagnóstico en la primera visita no consideró necesario internarla porque los exámenes previos habían salido bien.

“Como la niña seguía en tan mal estado, nos fuimos para San Juan de Dios Rionegro, que es de menor nivel. Le hicieron los mismos exámenes, pero estos mostraron que el pulmoncito derecho se veía muy comprometido”, contó.

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La menor fue diagnosticada con un virus sincitial respiratorio y bronco neumonía aguda: “era urgente de atender y la niña cayó a UCI por este motivo”.

Posterior a esto, para atender su dictamen, fue trasladada a la clínica Las Américas de Medellín donde permaneció 8 días bajo el tratamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos.

¿Qué responde la clínica?

Caracol Radio hizo contacto con la Clínica Somer tras conocer el caso, quienes a través de un comunicado respondieron que el procedimiento llevado a cabo con la menor, se está investigando.

“Como institución médica, y por encima de todo como padres, médicos y cuidadores, entendemos profundamente el dolor y la angustia de una madre cuando la salud de su hijo se ve comprometida”, mencionan.

Explican que “de manera inmediata, hemos activado un análisis detallado para revisar minuciosamente el proceso de atención brindado a la pequeña [...] asumimos el compromiso de evaluar lo sucedido con el máximo rigor ético. Tomamos este momento con humildad y lo vemos como una oportunidad invaluable de mejora”.