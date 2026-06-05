Así funciona fármaco ‘experimental’ que duplicaría supervivencia de pacientes con cáncer de páncreas

Rocío García Carbonero, jefa de la Unidad de Tumores Digestivos del Servicio de Oncología Médica del Hospital 12 de Octubre de Madrid, habló en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio, sobre los recientes resultados que presentó el fármaco experimental Daraxonrasib, que logró duplicar la supervivencia de pacientes con cáncer de páncreas.

El ensayo se llamó RASolute 302 e incluyó a 500 pacientes de este tipo de cáncer en todo el mundo que ya habían recibido algún tipo de tratamiento previo

Así, la doctora señaló en su primera intervención que la creación de este fármaco es, “sin duda, un avance sin precedentes en la historia del desarrollo de nuevos tratamientos en esta enfermedad”.

“Hay que tener en cuenta que el cáncer de páncreas es el cáncer que tiene una peor supervivencia de todos los cánceres. Es un cáncer con muy pocas opciones de tratamiento y las opciones que tenemos son muy poco modernas, muy poco personalizadas, son tratamientos ya antiguos de quimioterapia convencional, sin más”, aseguró.

¿Cómo funciona el Daraxonrasib?

La doctora explicó el funcionamiento de este fármaco experimental diciendo que el cáncer de páncreas es una enfermedad en la que “se han probado un montón de estrategias y, hasta ahora, los avances” que han habido “han sido de muy pequeña magnitud”.

“Este es el primer fármaco diseñado de una manera inteligente, de una manera que ataca a un oncogen que está mutado en el 95% de los cánceres de páncreas, que es el oncogen Carras, que es un oncogen que cuando está mutado, estimula el crecimiento de esta enfermedad. Hasta ahora había sido muy difícil de inhibir y por fin se ha conseguido un fármaco que es capaz de atacarlo”, explicó.

¿Cuál es la diferencia con las quimioterapias?

La experta médica explicó que la diferencia radica, básicamente, en que la quimioterapia es un tratamiento general, mientras que este fármaco ataca focalizadamente a la enfermedad.

“La quimioterapia es un tratamiento inespecífico, no está dirigido, es simplemente una droga tóxica que igualmente puede atacar a nuestras células normales. Mientras que esta nueva droga es una droga que está atacando al talón de Aquiles del cáncer, que es este oncogen Carras, esa es la diferencia: es un tratamiento específico, es una terapia dirigida a una alteración molecular que es casi universal en este tumor”, narró.

Y agregó: “Otras terapias personalizadas a lo mejor son muy efectivas, pero solo el 5% de los pacientes presentan esa alteración. Esta, además de ser muy efectiva, es una que lo presentan prácticamente todos los cánceres de páncreas, entonces ha conseguido duplicar la supervivencia de estos pacientes. Se ha ensayado en pacientes con enfermedad ya muy avanzada, muy refractaria, pretratados, etc. Entonces es un avance muy relevante”, explicó.

“No cura”

Finalmente, la doctora hizo una aclaración y dijo que este fármaco no cura el cáncer de páncreas.

“Este fármaco, y lo quiero quiero aclarar, creo que es importante administrar las expectativas, no cura, pero sí que logra frenar de una manera muy significativa el avance de la enfermedad. Esto consigue también, además de incrementar la supervivencia de los pacientes, está acompañado de estudios de calidad de vida que han demostrado que mejora la calidad de vida frente a la quimioterapia estándar y mejora el control de algunos síntomas muy importantes como es el dolor”, sentenció.

Recuerde que si usted padece algún tipo de enfermedad relacionada con el cáncer de páncreas, o el mismo cáncer de páncreas, no debe automedicarse. Debe visitar a su médico y seguir las instrucciones del personal profesional de la salud.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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