Cepeda arremete contra la corrupción en el Meta y el saqueo de las regalías: promete enfrentarlas

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, encabezó un multitudinario encuentro de la colectividad progresista con un mensaje contundente: enfrentar sin titubeos el saqueo de las regalías y desmontar la macro corrupción que desangra a los territorios.

En un discurso, Cepeda saludó de manera especial a las víctimas del conflicto, con quienes —recordó— ha trabajado hombro a hombro durante años en la búsqueda de verdad, justicia y garantías de no repetición.

El candidato puso el foco en uno de los temas más sensibles para el Meta y para el país: el destino de los recursos billonarios provenientes de la explotación de recursos naturales.

Señaló que el saqueo de las regalías en Colombia constituye uno de los robos más cuantiosos que se están cometiendo, con hallazgos administrativos que superan los 12 billones de pesos en irregularidades.

Cepeda fue enfático en que las regalías son recursos que deben pagar las grandes empresas por la extracción de riqueza de los territorios, y que esos dineros deben traducirse en bienestar, infraestructura social, educación, salud y agua potable para las comunidades.

“El Meta produce cerca del 57% del petróleo nacional y recibe alrededor de 2,5 billones de pesos en regalías. Sin embargo, esa riqueza no se refleja en calidad de vida para su gente”, cuestionó.

Del combate a la corrupción al enfrentamiento contra la gran corrupción

Explicó que esto implica perseguir a los grandes responsables como se persigue a los capos de una mafia, desmantelando las redes políticas, empresariales y administrativas que operan como un aparato sistemático de despojo de los recursos públicos.

Asimismo, aseguró que los dineros recuperados de estos procesos serán destinados a proyectos de desarrollo que lleguen efectivamente a los sectores más necesitados del país.

Meta: riqueza petrolera y cementerio de elefantes blancos

Cepeda trajo a colación el reciente escándalo de corrupción en el Meta durante el gobierno de Juan Guillermo Zuluaga, relacionado con un contrato por más de 63.000 millones de pesos para llevar agua potable a colegios, ancianatos y guarniciones militares. El proyecto fue denunciado por sobrecostos e irregularidades en la contratación, y el sistema de potabilización no funcionó, dejando equipos abandonados.

“El Meta se convirtió en un cementerio de elefantes blancos. No puede haber un peso más para la corrupción ni para obras inútiles, mientras hay gente muriendo de hambre y de sed”, sentenció.

Finalmente, el candidato presidencial reiteró su propuesta de reestructurar el Sistema General de Regalías, al que calificó como un esquema que hoy opera bajo lógicas que facilitan la corrupción estructural.

Desde Villavicencio dejó en claro que el debate sobre las regalías y la transparencia en el uso de los recursos públicos será uno de los ejes centrales de la contienda presidencial, con el Meta como símbolo de la disputa entre el saqueo y la transformación