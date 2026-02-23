No usé las palabras correctas: Álvaro Uribe por audio que ordena hacer llorar a María José Gómez
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, habló en 6AM W, sobre varios temas, entre ellos un audio que se filtró sobre la influenciadora María José Gómez
No usé las palabras correctas: Álvaro Uribe por audio que ordena hacer llorar a María José Gómez
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
En días previos a las primeras jornadas electorales del año, el expresidente Álvaro Uribe Vélez habló en 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo sobre diferentes temas, entre ellos: Contienda electoral, Paloma Valencia, Registraduría, entre otros.
Lea también: El golpe de Miguel Uribe es un dolor que se llevará hasta el final de los días: Álvaro Uribe
Audio contra la influenciadora María José Gómez:
En un evento político y al parecer por un error al no cuidar las comunicaciones, se filtró un audio en el que se le escuchó al exmandatario ordenarle a la tuitera Julia Correa Nuttin, en referencia a la también influenciadora María José Gómez: “que la hagan llorar» en las redes con los comentarios
Este hecho se presentó en San Onofre, Sucre y allí se escucha muy claro un comentario que hizo Julia Correa, creadora de contenido, al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el que aseguraba que: “Yo he hecho videos de ayer de usted y se los paso para mover con los bodegueros”.
Le puede interesar: “Yo tengo toda la confianza en la transparencia del registrador nacional”: Álvaro Uribe Vélez
Estos audios se revelaron luego que la influenciadora María José Gómez se encontrara con la candidata presidencial Paloma Valencia en un avión y allí María José le cuestionara a la candidata por qué se opuso a la reforma pensional y con ello garantizarle $ 230.000 a adultos mayores en Colombia (Pilar solidario), lo que terminaría en un vaivén de trinos en redes sociales.
Más información: Se ‘mamaron’ la plata contratando influencers y se robaron la salud: Paloma Valencia
Al preguntársele por este tema al expresidente en la entrevista con 6AMW, Uribe indicó que: “son palabras que no debí decir, pero es que no se puede estar insultando y contesten de duro, con claridad, con absoluta claridad, es que hay que defender a una persona íntegra como Paloma. En ese sentido no son las palabras correctas”, concluyó el exmandatario.
Escuche Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Marylin León
Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...