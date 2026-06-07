Esto ganan James Rodríguez y Luis Díaz por jugar el Mundial 2026 con la Selección Colombia

La Selección Colombia ya se encuentra en Estados Unidos ultimando detalles para su amistoso programado antes del debut mundialista frente a Uzbekistan el próximo 17 de junio. Sin embargo, más allá de lo deportivo, varios clubes colombianos estarán atentos a lo que ocurra en la Copa del Mundo por razones económicas.

Esto ganan James Rodríguez y Luis Díaz por jugar el Mundial 2026

Para el Mundial 2026, la FIFA estableció un programa de beneficios para los clubes que aportan jugadores a las selecciones participantes. Cada futbolista convocado genera cerca de un mínimo de 5.000 dólares, dinero que se distribuye entre los equipos en los que estuvo inscrito durante los dos años previos al torneo.

Luis Díaz generará ingresos para dos clubes distintos, por ejemplo. El extremo guajiro disputó la temporada 2024-2025 con el Liverpool antes de ser transferido al Bayern Munich para la temporada 2025-2026. Por esta razón, ambos equipos recibirán una parte proporcional del dinero que la FIFA entregará a los clubes por la participación del colombiano en la Copa del Mundo.

El caso de James Rodríguez es aún más particular. El capitán de la Selección Colombia repartirá los beneficios de esos 5 mil dólares entre tres instituciones diferentes debido a los movimientos que realizó durante los dos años previos al Mundial. En ese periodo, el volante militó en el Rayo Vallecano durante el 25 % del tiempo establecido por la FIFA, en el Club León durante el 50 %, y finalmente en el Minnesota United durante el 25 % restante.

Le puede interesar: ¿Qué necesita la Selección Colombia para ser campeona de la Liga de Naciones Femenina?

A nivel local aparecen Álvaro Montero, cuyos ingresos serán repartidos entre Millonarios y Vélez Sarsfield; David Ospina generará recursos exclusivamente para Atlético Nacional al haber permanecido allí durante todo el período establecido. Y también se beneficiará América de Cali gracias al paso reciente de Juan Fernando Quintero por el club.

Le puede interesar: ¿Cómo le fue a Colombia en el último partido previo a disputar los mundiales?

Premios económicos de la FIFA durante el Mundial

Además del programa de clubes, la FIFA repartirá premios récord entre las selecciones. El campeón recibirá 50 millones de dólares, el subcampeón 33 millones, el tercer puesto 29 millones y el cuarto 27 millones. Los equipos que terminen entre el quinto y octavo lugar obtendrán 19 millones de dólares, mientras que los ubicados entre la novena y la decimosexta posición recibirán 15 millones.

Según el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la ampliación del Mundial permitirá que más clubes y federaciones se beneficien económicamente del torneo más importante del planeta.