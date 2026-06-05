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¿Cuba sigue siendo un paraíso turístico para disfrutar a pesar de crisis?

Sarah Foda, gerente del operador turístico internacional Caribbean Tours Cuba, conversó con 6AM W acerca de la crisis humanitaria que se vive en La Isla por la suspensión de varios servicios básicos, como la energía y la recolección de basuras.

“La situación está bastante compleja. Tenemos fe en el destino, en nuestro equipo, para que esta situación cambie. Nosotros como empresa seguimos aquí, tuvimos que adaptarnos, bajar costos, buscar ingresos, pero ha sido complicado”, dijo.

¿Cuba sigue siendo un paraíso turístico?

Foda respondió al interrogante señalando que los turistas que visitan La Isla aprecian la experiencia que se les brinda, pues no se les oculta la realidad de Cuba.

“Los cubanos son personas amables y humildes, el país es hermoso. Los turistas se van agradecidos con la experiencia porque ven la realidad de la situación económica. Se sigue brindando un servicio espectacular”, indicó.

Escuche la entrevista completa aquí: